В Смоленской области полицейские напоминают детям об основах безопасного поведения во время летних каникул

Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях.

Так, сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Смоленскому району посетили санаторий-профилакторий «Кристалл», где рассказали ребятам о важности и правилах использования светоотражающих элементов при передвижении в темное время суток вблизи проезжей части.

«Быть заметным в темное время суток — обязанность каждого пешехода. Имея на элементах одежды «светоотражатели», вы обеспечиваете водителю возможность заметить вас заблаговременно и предпринять меры к снижению скорости и соответственно предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Нам важно чтобы вы обеспечивали свою безопасность, и были максимально предусмотрительны при участии в дорожном движении», — обратились сотрудники Госавтоинспекции к отдыхающим детям.

Полицейские вручили мальчишкам и девчонкам светоотражающие наклейки для крепления на одежду и рюкзаки памятки по безопасности дорожного движения.

Сотрудники полиции уверены, что проведение профилактических бесед позволит сделать летний отдых детей безопасным, и поэтому практика посещения загородных детских оздоровительных лагерей будет продолжаться в течение всего лета.