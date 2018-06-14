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В Смоленской области полицейские напоминают детям об основах безопасного поведения во время летних каникул
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В Смоленской области полицейские напоминают детям об основах безопасного поведения во время летних каникул 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях.
Так, сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Смоленскому району посетили санаторий-профилакторий «Кристалл», где рассказали ребятам о важности и правилах использования светоотражающих элементов при передвижении в темное время суток вблизи проезжей части.
«Быть заметным в темное время суток — обязанность каждого пешехода. Имея на элементах одежды «светоотражатели», вы обеспечиваете водителю возможность заметить вас заблаговременно и предпринять меры к снижению скорости и соответственно предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Нам важно чтобы вы обеспечивали свою безопасность, и были максимально предусмотрительны при участии в дорожном движении», — обратились сотрудники Госавтоинспекции к отдыхающим детям.
Полицейские вручили мальчишкам и девчонкам светоотражающие наклейки для крепления на одежду и рюкзаки памятки по безопасности дорожного движения.
Сотрудники полиции уверены, что проведение профилактических бесед позволит сделать летний отдых детей безопасным, и поэтому практика посещения загородных детских оздоровительных лагерей будет продолжаться в течение всего лета.
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