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13 июня в Старом Крюково школа 719 провела праздничную программу
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13 июня в Старом Крюково школа 719 провела праздничную программу 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
Учащиеся и родители школы 719 вместе с жителями микрорайона отметили День России праздничной интерактивной программой. Педагоги рассказали детям о флаге и гербе России, провели творческие занятия и конкурсы.
Взрослые и дети с удовольствием поучаствовали в мастер-классе по моделированию изделий из цветной бумаги и пластиковых крышек. Ребята делали поделки на тему праздника. Коллективной работой стали голубь мира и аппликация-панно из детских «ладошек».
Весёлые народные игры и конкурсы закончились эстафетой дружбы. Ведущий первым сделал рукопожатие, которое передавалось участниками друг другу.
На праздничной площадке прозвучали патриотичные стихи, педагоги поздравили собравшихся с Днём России со словами: «Свою Родину нужно любить не только за экономические достижения и разные блага, а просто за то, что она безбрежная, красивая, единственная, великая, своя.»
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