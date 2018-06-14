13 июня в Старом Крюково школа 719 провела праздничную программу

Учащиеся и родители школы 719 вместе с жителями микрорайона отметили День России праздничной интерактивной программой. Педагоги рассказали детям о флаге и гербе России, провели творческие занятия и конкурсы.

Взрослые и дети с удовольствием поучаствовали в мастер-классе по моделированию изделий из цветной бумаги и пластиковых крышек. Ребята делали поделки на тему праздника. Коллективной работой стали голубь мира и аппликация-панно из детских «ладошек».

Весёлые народные игры и конкурсы закончились эстафетой дружбы. Ведущий первым сделал рукопожатие, которое передавалось участниками друг другу.

На праздничной площадке прозвучали патриотичные стихи, педагоги поздравили собравшихся с Днём России со словами: «Свою Родину нужно любить не только за экономические достижения и разные блага, а просто за то, что она безбрежная, красивая, единственная, великая, своя.»