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Лагерь «Сосновый бор» в Дубне реконструируют впервые за 60 лет
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Лагерь «Сосновый бор» в Дубне реконструируют впервые за 60 лет 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Ремонт в три миллиона рублей как подарок на юбилей, передает телеканал «360».
Впервые за 60 лет в Дубненском лагере «Сосновый бор» проводят реконструкцию.
По всей территории меняют асфальт. Деньги на ремонт собрали сами жители. Асфальтированная дорожка пройдёт через всю территорию лагеря, завернет ко всем корпусам и к столовой. Впервые за все годы существования лагеря вдоль нее будет установлен бордюр. Это придаст законченность новому цивилизованному облику «Соснового бора».
Лагерю в этом году 60 лет. Здания и инфраструктура старые. Бюджетные средства, которые выделяются на содержание, ограничены. Сейчас работы ведутся на деньги, собранные в День благотворительного труда. Некоторые городские предприятия — МКБ «Радуга», ОИЯИ, аграрно-технологический техникум и раньше периодически оказывали поддержку: кто техникой помогал, кто деньгами. Теперь требуются глобальные финансовые вливания.
"Мы обязаны сделать все, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно. Особенно в таких райских уголках, как «Сосновый бор». В планах, конечно, восстановление очистных, которые тоже требуют ремонта. И хочется до дороги сделать асфальтовое покрытие", — заявил глава Дубны Максим Данилов.
Специалисты говорят, что лагерь может перейти на самоокупаемость при условии смены системы отопления. Пока использовать помещения в полном объеме в холодное время года невозможно. Для отдыхающих путевки будут слишком дорогими. «Все проблемы в отоплении. Мы работаем на солярке. Это очень дорого. Мы ждем, когда территория будет газифицирована. Газ подошел к соседней деревне. Когда у нас будет дешевое отопление, мы сможем принимать круглый год», — говорит директор загородного оздоровительного лагеря «Сосновый бор» Татьяна Хапаева.
Перед началом летнего сезона впервые за 60 лет обновляют и систему освещения — демонтировали более 20 старых торшеров, установили новые. На высоких опорах заменили лампы на энергосберегающие. Лагерь готовят к заезду детей. Первая смена начнется 4 июня. За лето здесь смогут отдохнуть почти 600 детей из Дубны и окрестностей.
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