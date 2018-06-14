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К профилактике безнадзорности подключат службы занятости
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К профилактике безнадзорности подключат службы занятости 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Службы занятости войдут в перечень органов системы профилактики безнадзорности, участвующих в процессе взаимного информирования. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
Кроме того, закон обязывает занимающиеся указанной профилактикой службы сообщать органам внутренних дел не только сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки, но и о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.
В свою очередь, комиссии по делам несовершеннолетних смогут принимать решения о проведении разъяснительных работ с детьми и их родителями в том случае, если взрослые в присутствии детей совершили антиобщественные действия либо поступки, оказывающие отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего.
По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, данный закон направлен на совершенствование системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Работая над документом, депутаты обсудили его нормы со всеми ведомствами и службами, которые будут задействованы в исполнении закона.
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