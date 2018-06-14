К профилактике безнадзорности подключат службы занятости

Службы занятости войдут в перечень органов системы профилактики безнадзорности, участвующих в процессе взаимного информирования. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Кроме того, закон обязывает занимающиеся указанной профилактикой службы сообщать органам внутренних дел не только сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки, но и о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.

В свою очередь, комиссии по делам несовершеннолетних смогут принимать решения о проведении разъяснительных работ с детьми и их родителями в том случае, если взрослые в присутствии детей совершили антиобщественные действия либо поступки, оказывающие отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего.