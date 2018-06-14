Трёх сбежавших детей нашли в Черкесске

Трёх сбежавших из дома детей обнаружили полицейские Черкесска 13 июня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.

Полицейские задержали троих несовершеннолетних, бродяжничавших в парке «Зелёный остров» в столице республики. После профилактической беседы детей передали законным представителям.

Детей объявила в розыск женщина из села Пригородное. Она обратилась в дежурную часть, чтобы полицейские помогли ей найти беглецов. Сотрудники правоохранительных органов разослали ориентировки и смогли вернуть детей домой.