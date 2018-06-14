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Трёх сбежавших детей нашли в Черкесске
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Трёх сбежавших детей нашли в Черкесске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Трёх сбежавших из дома детей обнаружили полицейские Черкесска 13 июня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.
Полицейские задержали троих несовершеннолетних, бродяжничавших в парке «Зелёный остров» в столице республики. После профилактической беседы детей передали законным представителям.
Детей объявила в розыск женщина из села Пригородное. Она обратилась в дежурную часть, чтобы полицейские помогли ей найти беглецов. Сотрудники правоохранительных органов разослали ориентировки и смогли вернуть детей домой.
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