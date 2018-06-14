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Едем к морю. Путешествий в заморские страны с маленькими детьми
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Едем к морю. Путешествий в заморские страны с маленькими детьми 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com/Едем к морю. Путешествий в заморские страны с маленькими детьмиПедиатры всегда выступали против путешествий в заморские страны с маленькими детьми. Резкая смена климата, непривычная еда, инфекционные заболевания могут испортить отдых малышу, а значит, и вам.
В то же время современные родители всё реже прислушиваются к советам докторов и всё чаще отправляются с детьми в путешествия по всему миру. Они уверены: чем раньше ребёнок начинает путешествовать, тем лучше у него происходит акклиматизация. Мы не будем спорить, а лишь остановимся на основных постулатах оздоровления детей.
В общем-то, большинство врачей сходятся во мнении, что отправляться к морю можно с малышами любого возраста. Главное — не допускать резкой смены климата. Не рекомендуется отправляться из жары в холод, и наоборот. Возить младенца в субтропики, тем более на короткий срок, категорически запрещено.
Выбирайте страны с влажным климатом, со средней температурой воздуха 30 градусов, воды — 20-25 градусов. Под эти параметры лучше других подходят черноморские и средиземноморские курорты.
Идеальный вариант — ехать на три недели. Самое благоприятное время — конец августа, сентябрь, октябрь.
В первые дни путешествия малыш может отказываться от питания — не стоит его кормить насильно, старайтесь предлагать знакомые, любимые продукты. Потеря аппетита в период акклиматизации — нормальное явление.
Приехав на море, помните, что в полдень на пляже вредно находиться даже взрослым, не то что детям. Выбирайте время, когда солнечные лучи не слишком активны — рано утром и после 16.00. Утреннее солнце способствует выработке в организме крохи витамина D, позже его лучи становятся агрессивными. Пользуйтесь солнцезащитным средством, при этом с фактором SPF не менее 50.
Соблюдайте привычный режим дня. Если дома днём ребёнок спит, значит, на отдыхе после обеда он тоже должен спать.
Следите, чтобы у малыша не было обезвоживания, чаще предлагайте кипячёную или бутилированную воду.
Не забывайте о правилах личной гигиены, правильно храните продукты. Если есть хоть малейшее сомнение в их пригодности, избавляйтесь от них.
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