Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» поедет на фестиваль «Артмиграция — детям»

Союз театральных деятелей РФ представит в Москве лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России. Форум пройдет в Москве в дни осенних школьных каникул — с 1 по 7 ноября на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ.

Премьера спектакля «Пер Гюнт» прошла в «СамАрте» в июне 2017 года. Спектакль принимал участие в фестивалях «Золотая репка» и «Волжские театральные сезоны», где получил премии за лучшую режиссуру и музыкальное оформление.