Союз театральных деятелей РФ представит в Москве лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России. Форум пройдет в Москве в дни осенних школьных каникул — с 1 по 7 ноября на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ.
Экспертный совет фестиваля отсмотрел около 80 заявок от региональных театров России. В афишу «Артмиграции» вошло 6 спектаклей: еще одна постановка Артема Устинова «Научи меня летать» (Няганский ТЮЗ), «Отрочество» Жени Беркович (театр «Колесо», Тольятти), «Мой дедушка был вишней» Ивана Пачина (БТК, Санкт-Петербург), постановки Олега Христолюбского ("Воскресный ребенок", театр «Поиск», Лесосибирск) и Григория Южакова ("Как дети", Новый театр, Воронеж).
Премьера спектакля «Пер Гюнт» прошла в «СамАрте» в июне 2017 года. Спектакль принимал участие в фестивалях «Золотая репка» и «Волжские театральные сезоны», где получил премии за лучшую режиссуру и музыкальное оформление.