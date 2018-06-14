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Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» поедет на фестиваль «Артмиграция — детям»
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Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» поедет на фестиваль «Артмиграция — детям» 

Волга Ньюс 39 минут назад
Союз театральных деятелей РФ представит в Москве лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России. Форум пройдет в Москве в дни осенних школьных каникул — с 1 по 7 ноября на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ.
Экспертный совет фестиваля отсмотрел около 80 заявок от региональных театров России. В афишу «Артмиграции» вошло 6 спектаклей: еще одна постановка Артема Устинова «Научи меня летать» (Няганский ТЮЗ), «Отрочество» Жени Беркович (театр «Колесо», Тольятти), «Мой дедушка был вишней» Ивана Пачина (БТК, Санкт-Петербург), постановки Олега Христолюбского ("Воскресный ребенок", театр «Поиск», Лесосибирск) и Григория Южакова ("Как дети", Новый театр, Воронеж).
Премьера спектакля «Пер Гюнт» прошла в «СамАрте» в июне 2017 года. Спектакль принимал участие в фестивалях «Золотая репка» и «Волжские театральные сезоны», где получил премии за лучшую режиссуру и музыкальное оформление.
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