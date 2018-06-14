Учащиеся столичных школ могут посещать бесплатные обзорные экскурсии в музеях

Школьников приглашают на обзорные экскурсии в 90 музеев столицы. Ребенку необходимо иметь при себе социальную карту или карту «Москвенок». В Конькове организуют экскурсии галереи «Изопарк» и «Беляево».

Как уточняется на сайте Мэра и Правительства Москвы , экскурсии проводят каждый день, они начинаются в 10.00, 12.00 и 14.00.

«Бесплатные обзорные экскурсии — это наш пилотный проект. Он обеспечит интересный и развивающий досуг для школьников, которые проводят летние каникулы в городе. Такой формат отдыха популярен среди детей», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Напомним, прошлой осенью в Москве стартовал проект «Музеи — детям», благодаря которому школьники могут круглый год бесплатно посещать более 90 галерей, выставочных залов и музеев.