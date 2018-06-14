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Учащиеся столичных школ могут посещать бесплатные обзорные экскурсии в музеях
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Учащиеся столичных школ могут посещать бесплатные обзорные экскурсии в музеях 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Школьников приглашают на обзорные экскурсии в 90 музеев столицы. Ребенку необходимо иметь при себе социальную карту или карту «Москвенок». В Конькове организуют экскурсии галереи «Изопарк» и «Беляево».
Как уточняется на сайте Мэра и Правительства Москвы, экскурсии проводят каждый день, они начинаются в 10.00, 12.00 и 14.00.
«Бесплатные обзорные экскурсии — это наш пилотный проект. Он обеспечит интересный и развивающий досуг для школьников, которые проводят летние каникулы в городе. Такой формат отдыха популярен среди детей», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Напомним, прошлой осенью в Москве стартовал проект «Музеи — детям», благодаря которому школьники могут круглый год бесплатно посещать более 90 галерей, выставочных залов и музеев.
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