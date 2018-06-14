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В Сургуте родители недовольны закрытием старейшего детского сада
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В Сургуте родители недовольны закрытием старейшего детского сада 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Сургута закрыли детский сад в районе парка «Кедровый лог». Специализированная комиссия обнаружила в здании дошкольного учреждения проблемы с фундаментом и стенами. Что не удивительно, ведь детский сад «Брусничка» располагался в здании с 35-летней историей. Всё бы ничего, если бы информацию о закрытии детского сада родителям сообщили заранее. Тогда бы возможно у семей, которые проживают загородом была бы возможность подыскать новый детский сад самим.
Но администрация «Бруснички» сочла нужным уведомить родителей в последний день. Перед самыми праздниками родители 160 воспитанников узнали о том, что их детей переведут в другие садики. Естественно уже не по выбору родителей, а в зависимости от свободных мест.
В результате 6 семей проживающих в частном секторе на ГРЭСовских дачах и поселке СМП на Черном Мысу оказались в затруднительном положении. Ведь теперь им приходится возить детей в сад через весь город по пробкам. Это особенно неудобно мамам в декрете у которых есть грудные дети.
По информации «СургутИнформТВ», в департаменте образования поспешили перевести стрелки на проблему безопасности. Директор департамента образования Анна Томазова пояснила, что главное этим детям теперь ничего не угрожает. Лучше поездить на другой конец города, чем рисковать жизнью ребёнка в детском саду недалеко от дома.
Стоит отметить, что администрация как могла, продлевала срок эксплуатации здания. По мере возможности выделяли средства на ремонт наиболее проблемных зон в этом здании. Но все эти работы в данный момент как мёртвому припарка.
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