Центры соцобслуживания региона 15 июня проведут день открытых дверей

Об этом сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

В ходе встреч социальные работники расскажут о новых мерах социальной поддержки семей, демографическом пакете президента страны, оказании социальных услуг семьям с детьми. Кроме того, будет предоставлена информация об организации отдыха детей, трудоустройстве несовершеннолетних и женщин с детьми.

В нескольких районах на мероприятие будут приглашены врачи (акушерки) женских консультаций, медицинские психологи для проведения бесед по демографическим вопросам. Полный список адресов и времени работы центров соцобслуживания размещены на сайте минсоцдемографии региона.

Напомним, что проект «День открытых дверей» реализуется с начала текущего года и за это время его посетили около 2 тыс. человек.