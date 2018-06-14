В Новогиреево подвели итоги первой недели программы активного отдыха «Московская смена»

На базе Территориального центра социального обслуживания «Новогиреево» отдыхают тридцать детей, проживающих в нашем районе.

«Московская смена» открылась в ТЦСО «Новогиреево» 1 июня. Торжественное открытие социальной программы активного детского отдыха состоялось в сквере «Перовская слобода». Первая неделя программы прошла интенсивно: ребята побывали в Екатерининском парке, где стали участниками мероприятия «Универсальный код безопасности». Там детям в игровой и доступной их пониманию форме разъяснили правила безопасного поведения дома и на улицах города, провели для них разнообразные мастер-классы, викторины и открытые уроки на темы безопасности. Дети регулярно посещали бассейн «Олимпия», участвовали в спортивных соревнованиях, которые проводили специалисты Центра досуга и спорта «Новогиреево». Частыми гостями участники «Московской смены» стали в Перовском парке, там для ребят устраивали интересные квесты и аттракционы. А впереди у юных жителей район еще много интересный мероприятий и увлекательных дел — каникулы только начинаются.

Фото предоставлено ТЦСО «Новогиреево».