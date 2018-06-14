Детские сады Волгограда в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе будут закрыты

Садики Волгограда будут пустовать 18, 22, 25 и 28 июня Родителей Волгограда, чьи дети ходят летом в садики, предупредили о том, что четыре дня в июне дошкольные учреждения будут закрыты на замок. Во время матчей чемпионата мира по футболу, которые будут проходить на «Волгоград Арене», детсады не будут принимать детей.

— Сегодня нас предупредили о том, что 18, 22, 25 и 28 июня садик будет закрыт, — рассказала V1.ru жительница Дзержинского района Полина Осипова. — Сказали, что это дни, когда в Волгограде будут проходить матчи ЧМ, закрыть садики распорядились в администрации Волгограда.

Узнав эту новость, волгоградские родители попали в затруднительное положение. В объявленные в Волгограде выходными дни матчей отдыхать будут далеко не все горожане, а значит, оставить ребенка в эти четыре дня многим будет не с кем.

— Как быть родителям небюджетных организаций, руководители которых не предоставляют своим сотрудникам выходные дни на время проведения матчей? — спрашивает волгоградец Александр Николаев . — В районном отделении дошкольного образования пожимают плечами и намекают, что это проблема родителей. Большое спасибо администрации Волгограда за такое «умное» решение!

V1.ru запросил комментарий в департаменте образования городской администрации. Ответить на вопросы там обещали после 14:00.