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Детские сады Волгограда в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе будут закрыты
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Детские сады Волгограда в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе будут закрыты 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Садики Волгограда будут пустовать 18, 22, 25 и 28 июня Родителей Волгограда, чьи дети ходят летом в садики, предупредили о том, что четыре дня в июне дошкольные учреждения будут закрыты на замок. Во время матчей чемпионата мира по футболу, которые будут проходить на «Волгоград Арене», детсады не будут принимать детей.
— Сегодня нас предупредили о том, что 18, 22, 25 и 28 июня садик будет закрыт, — рассказала V1.ru жительница Дзержинского района Полина Осипова. — Сказали, что это дни, когда в Волгограде будут проходить матчи ЧМ, закрыть садики распорядились в администрации Волгограда.
Узнав эту новость, волгоградские родители попали в затруднительное положение. В объявленные в Волгограде выходными дни матчей отдыхать будут далеко не все горожане, а значит, оставить ребенка в эти четыре дня многим будет не с кем.
— Как быть родителям небюджетных организаций, руководители которых не предоставляют своим сотрудникам выходные дни на время проведения матчей? — спрашивает волгоградец Александр Николаев. — В районном отделении дошкольного образования пожимают плечами и намекают, что это проблема родителей. Большое спасибо администрации Волгограда за такое «умное» решение!
V1.ru запросил комментарий в департаменте образования городской администрации. Ответить на вопросы там обещали после 14:00.
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