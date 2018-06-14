«Особенным» детям — особое внимание со стороны Ленобласти

Ленобласти готова оказывать помощь «особым» детям, уже готов проект по созданию службы медицинской и социальной ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

На современном этапе развития общества одной из важнейших задач является формирование системы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от рождения до 7-8 лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их семьям. Напомним, что помощь детям до трех лет с функциональными нарушениями — это международная практика коррекции и профилактики возможной инвалидности.

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.

Современная медико-социальная помощь будет предоставляться «особым» детям (инвалидам, детям с риском развития стойких нарушений функций организма, сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей) и их родителям.

Маленьким пациентам с ограничениями жизнедеятельности планируется проводить комплекс реабилитационных мероприятий — физиотерапевтическое лечение, массаж, занятия лечебной физкультурой, развивающие занятия.

Без помощи специалистов не останутся и родители маленьких пациентов, для них будут организованы обучающие занятия по общению с детьми.

Как сообщили в Пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, на первом этапе развития программы помощь будет оказываться на базе социальных учреждений Тихвинского, Бокситогорского, Волховского и Тосненского районов. Затем службы ранней помощи на основе полученного опыта будут созданы во всех остальных районах Ленинградской области.