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«Особенным» детям — особое внимание со стороны Ленобласти
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«Особенным» детям — особое внимание со стороны Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Ленобласти готова оказывать помощь «особым» детям, уже готов проект по созданию службы медицинской и социальной ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
На современном этапе развития общества одной из важнейших задач является формирование системы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от рождения до 7-8 лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их семьям. Напомним, что помощь детям до трех лет с функциональными нарушениями — это международная практика коррекции и профилактики возможной инвалидности.
Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.
Современная медико-социальная помощь будет предоставляться «особым» детям (инвалидам, детям с риском развития стойких нарушений функций организма, сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей) и их родителям.
Маленьким пациентам с ограничениями жизнедеятельности планируется проводить комплекс реабилитационных мероприятий — физиотерапевтическое лечение, массаж, занятия лечебной физкультурой, развивающие занятия.
Без помощи специалистов не останутся и родители маленьких пациентов, для них будут организованы обучающие занятия по общению с детьми.
Как сообщили в Пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, на первом этапе развития программы помощь будет оказываться на базе социальных учреждений Тихвинского, Бокситогорского, Волховского и Тосненского районов. Затем службы ранней помощи на основе полученного опыта будут созданы во всех остальных районах Ленинградской области.
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