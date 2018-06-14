Уфимского сиротку покажут на федеральном канале

В это воскресенье, 17 июня, в рубрике «У вас будет ребенок» передачи «Когда все дома» покажут сюжет про уфимского 8-летнего мальчика Диму. Он воспитывается в одном из детских домов Уфы.

Малыш ждет своих родителей

— Это очень любознательный, старательный и внимательный мальчик. Быстро усваивает информацию, схватывая все на лету. Любит участвовать в мероприятиях, собирает пазлы, конструкторы, играет в шашки. Отзывчив и доброжелателен со сверстниками, уважителен с воспитателями. Дима чистоплотный и опрятный, следит за своим внешним видом, — рассказали в городской администрации.

Посмотрите на этого мальчика, может именно вы, захотите стать для него мамой и папой.