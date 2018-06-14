Интерактивный музей леса «Лесная сказка» ГПБУ «Мосприрода»

Музей наглядно демонстрирует детям, как важно жить в гармонии с природой и учиться бережно относиться к ней. С помощью уникальных компьютерных технологий здесь можно услышать голоса животных, почувствовать запахи настоящего леса, узнать все о жизни его обитателей и открыть для себя много нового.

Экскурсоводы музея адаптировали содержание экскурсий для детей всех возрастов. Тематика интерактивных экспозиций разнообразна. Здесь расскажут, чем уникален каждый парк и лес Москвы, на каких территориях обитают краснокнижные виды животных, как выглядит и звучит лес. Можно почувствовать лесные ароматы, обнять стволы настоящих деревьев, ощутить их запах, узнать, что вкусного растет в лесу, как на самом деле поет соловей, кричит выпь и ухает сова, почему и как они гнездятся, чем питаются, как растят своих малышей, где обитают. Стоит дотронуться до движущегося элемента на интерактивной картине — и появляются обитали леса, из которых ребенок сам выбирает, чью тайну ему интересно открыть. В кафе при музее можно познакомиться с электронной книгой, в которой есть все знания о лесной кладовой: полезные и лечебные растения, ягоды, орехи, коренья.

На большом экране с помощью кисти, как настоящий палеонтолог, можно расчистить песок и найти окаменелости скелета древних животных, обитавших на территории Москвы. В конференц-зале посетителям покажут интерактивный мультфильм о пяти героях (Волк, Сойка, Улитка, Ель), из которого юные слушатели узнают о жизни каждого, о взаимосвязи в природе, увидят конкретные примеры того, к чему приведет исчезновение одного из видов. Не только дети, но и взрослые откроют для себя много нового об особенностях живого леса.

Вход для всех посетителей музея свободный. Заявку на экскурсию можно отправить на почту epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru. Для учащихся школ, детских садов, интернатов, детских оздоровительных лагерей будет организован бесплатный автобус, который привезет ребят в музей и отвезет в учебное заведение.