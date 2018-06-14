Школьница из Ижевска отравила одноклассников бабушкиными таблетками

Ижевск. Удмуртия. В школе №68 Ижевска госпитализировали пятерых восьмиклассников с отравлением лекарством «Баклофен». Как сообщает прокуратура Удмуртской Республики, случай произошел в апреле 2018 года.

Лекарство принесла в школу одна из учениц, которая получила его от бабушки из-за жалоб на головную боль. По невнимательности педагога ребята приняли таблетки на уроке музыки. В результате школьники получили отравление различной степени тяжести.

В адрес директора школы внесено представление, проведены профилактические беседы с учащимися.

В настоящее время всех ребят выписали из больницы, их здоровью ничего не угрожает.