В Коми отказались от финансирования палаточных лагерей

Почему так случилось? И родители, и организаторы подросткового туризма считают, что причина — в ужесточении требований к безопасности детского отдыха. Вопрос встал после трагического случая в Карелии на Сямозере в июне 2016 года, когда в несанкционированном водном путешествии утонули 14 детей. Следственные органы выявили тогда множество нарушений в вопросах безопасности. После трагедии проверки прошли по всей стране, ряд лагерей закрыли. И теперь уже немногие энтузиасты готовы взвалить на собственные плечи согласование многочисленных документов, выполнение положений и инструкций.

В Республике Коми отказываться от палаточных лагерей начали сразу, в том же 2016 году. Тогда планировалась организация 39 таких баз отдыха, 25 из них намеревались создать власти муниципальных районов республики, 14 — республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма. Большинство — 34 лагеря — не получили разрешения на работу.

— Мы потеряли огромный учебно-воспитательный пласт. В лагере «Сысола» отдыхали трудные подростки, ребята из неблагополучных семей, там занимались военно-патриотическим и туристическим воспитанием, — рассказывает директор республикан-ского центра детско-юношеского спорта и туризма Александр Просужих. — Сегодня ничего этого нет.

Если еще несколько лет назад через стационарные палаточные лагеря в Республике Коми проходили порядка двух тысяч детей в год по линии центра спорта и туризма, то в последние два года в 10 раз меньше — от двухсот до трехсот человек. В летний период 2017 года в Коми не было ни одного лагеря палаточного типа.

У контролирующих органов на этот счет свои доводы. О том, что контролировать детей на природе сложно, они не говорят. Зато поясняют: чтобы стационарный палаточный лагерь заработал, необходимо обеспечить наличие там медика, педагогического состава, провести санобработку территории и сделать всем прививки. Как поясняет главный врач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Богдан Гнатив, Республика Коми эндемична по многим природно-очаговым инфекциям, пять из которых являются основными. Это туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит и боррелиоз, а также геморрагическая лихорадка. В этом году уже более 340 человек обратились к медикам по поводу укусов клещей. Это в полтора раза больше показателей прошлого года.

Пугая разными инфекциями, и контролирующие органы, и чиновники отнюдь не выступают против детского туризма. Можно, только за счет родительских средств. С прошлого года подобный вид детского отдыха из бюджета не финансируется.

— А что теперь делать с проблемными ребятами? — задает риторический вопрос корреспонденту «РГ» педагог дополнительного образования Валерия Токарева. — В палаточных лагерях они были под присмотром, с ними работали, они начинали по-другому думать. А что им теперь остается? Только один вариант — улица, где их никто не сможет контролировать.

Так же считает и другой педагог дополнительного образования — Станислав Новиков : «Я обучаю детдомовцев. Теперь всю республику объявили непригодной для палаточного вида отдыха. Государство не финансирует. Все туристы перестроились и ходят в походы за свой счет, а мы с ребятами из детского дома не можем этого сделать».

Педагоги считают, что мыши и комары, которые считаются переносчиками туляремии, были всегда. И ситуация с клещами в республике не столь напряженная. Но проще запретить, сославшись на недочеты, несоответствия, клещей и все остальное. Так меньше проблем. А кто о подростках подумает?

— Установленные нормы являются препятствием для организации летнего отдыха детей. Из этой сферы уходят палаточные лагеря и туристические походы, столь важные и любимые подростками. Есть необходимость разобраться и найти возможные решения проблемы, — соглашается депутат Госсовета Коми Сергей Артеев.

Парламентарии предложили чиновникам рассчитать основные параметры и требования к организации детского туристического отдыха. И при формировании бюджета на следующий год, возможно, эти средства и предусмотрят.

Цифра

34 лагеря из 39-ти не получили в 2016 году разрешения на работу.