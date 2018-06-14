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Дети из Хорошево-Мневников посетили Дарвиновский музей
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Дети из Хорошево-Мневников посетили Дарвиновский музей 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Обучающиеся школы-студии «Передвижники. Пленэр» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» посетили Государственный Дарвиновский музей.
— Целью было ознакомиться с мировой флорой и фауной, а также сделать необходимые зарисовки для своих художественных проектов. Программа мероприятия выдалась яркой и насыщенной: студийцы обошли два здания музея, нарисовали картину из песка, посмотрели 3D-фильм о морских динозаврах, узнали свой вес на других планетах, оценили его в нестандартных единицах, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.
Напомним, дети занимаются под руководством педагога Юлии Салиховой. (вт)
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