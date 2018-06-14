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Около 300 подростков планируют трудоустроить в Лобне на время летних каникул
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Около 300 подростков планируют трудоустроить в Лобне на время летних каникул 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 280 несовершеннолетних подростков планируют трудоустроить в Лобне на время летних каникул, им предложат работать в трудовых бригадах на базе школьных лагерей, сообщил Лобненскому информагентству представитель городского Центра занятости населения (ЦЗН).
«С 1 июня по 31 августа планируется трудоустроить более 284 несовершеннолетних подростков, в том числе тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или состоит на различных видах профилактического учета», — сказал представитель ЦЗН.
Он добавил, что подростки летом смогут поработать в трудовых бригадах на базе школьных лагерей, а также в лагере профессионального развития.
По информации агентства, в Лобне на данный момент работу получили более 165 подростков.
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