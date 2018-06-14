В орловской «Берёзке» бесплатно отдохнут 280 школьников

В Орловской области на базе Центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Берёзка» работает детский оздоровительный лагерь, сообщает пресс-служба облправительства.

По информации руководителя департамента соцзащиты населения Ирины Гаврилиной, в лагере организуют 4 смены. Этим летом там бесплатно отдохнут 280 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди них 32 ребенка-инвалида из Болховского детского дома-интерната. Средства на детский отдых выделены из областного бюджета.

В пресс-службе отметили, что в Орловской области работают два центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Берёзка» в Свердловском районе и «Солнышко» в Покровском. На базе Центров ежегодно имеют возможность оздоровиться и получить полный спектр услуг по медико-социальной и психологической реабилитации более 2 тысяч человек.