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В Орловской области работают 339 детских лагерей
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В Орловской области работают 339 детских лагерей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В первую смену в детских оздоровительных учреждениях отдохнут и поправят здоровье более 20 тысяч ребят, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Роспотребнадзор по Орловской области провёл плановые проверки мест детского отдыха. Специалисты ведомства осуществляют контроль питьевого водоснабжения, качества и безопасности пищевых продуктов, санитарную обработку помещений оздоровительных учреждений.
Во время подготовки к летней оздоровительной кампании на территории лагерей проводились акарицидные мероприятия. Обработано свыше 144,5 га на территории летних оздоровительных учреждений, отметили в пресс-службе правительства.
Напомним, в текущем году общий объем финансирования из консолидированного бюджета региона на оздоровительную компанию детей составил 123,3 млн рублей.
Сообщение В Орловской области работают 339 детских лагерей появились сначала на РИА 57.
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