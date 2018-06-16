В Орловской области работают 339 детских лагерей

В первую смену в детских оздоровительных учреждениях отдохнут и поправят здоровье более 20 тысяч ребят, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Роспотребнадзор по Орловской области провёл плановые проверки мест детского отдыха. Специалисты ведомства осуществляют контроль питьевого водоснабжения, качества и безопасности пищевых продуктов, санитарную обработку помещений оздоровительных учреждений.

Во время подготовки к летней оздоровительной кампании на территории лагерей проводились акарицидные мероприятия. Обработано свыше 144,5 га на территории летних оздоровительных учреждений, отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, в текущем году общий объем финансирования из консолидированного бюджета региона на оздоровительную компанию детей составил 123,3 млн рублей.