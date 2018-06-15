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Осужденный за пьяную езду пьяный зек вез тюремщика
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Осужденный за пьяную езду пьяный зек вез тюремщика 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения УФСИН по Тверской области, который пустил за руль автомобиля пьяного заключенного. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Расследование по факту превышения полномочий сотрудником тюремного ведомства началось на основании материалов проверки прокуратуры.
Из сообщения следует, что днем 7 апреля сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял осужденный. При наличии у водителя признаков алкогольного опьянения он отказался пройти освидетельствование. Полицейские выяснили, что мужчина в 2016 году был осужден на три года по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») и по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
На момент задержания водитель отбывал наказание в колонии-поселения и вез в качестве пассажира сотрудника этого лечебно-исправительного учреждения. В каком состоянии находился сотрудник УФСИН, в пресс-релизе не указывается.
Против водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения.
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