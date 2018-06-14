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В ИК-12 УФСИН России по Удмуртской Республике осужденные женщины приняли участие в проекте «Вернуть маму»
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В ИК-12 УФСИН России по Удмуртской Республике осужденные женщины приняли участие в проекте «Вернуть маму» 

Федеральная служба исполнения наказаний 14 июня 2018
В очередной раз социальный проект «Вернуть маму» был реализован в исправительной колонии №12. Участниками его стали 17 женщин. Задача проекта — помочь осужденным женщинам сохранить связь со своими детьми, которые во время маминого отсутствия находятся в госучреждениях или под опекой родственников. Осужденным помогают разобраться в юридических вопросах, разрешить различные жизненные ситуации.
Организаторами проекта «Вернуть маму» ежегодно выступают руководство ИК-12 и администрация г. Ижевска. Светлана Оленева, начальник отдела по делам семьи и охране прав детства Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства городской администрации подчеркивает, что совместная работа нацелена главным образом на то, чтобы осужденные сумели благополучно устроиться после освобождения и воссоединились со своими детьми. И очень важно путь домой начать уже сейчас.
В этом году в реализации проекта приняли участие специалисты различных организаций. Психолог Республиканского центра психолого-педагогической помощи населению «СоДействие» свою беседу с осужденными обозначил так — «Жизненный путь: цели, планы и действия», в которой объяснил женщинам, как восстановить внутренние ресурсы и начать жить «с чистого листа».
В завершение мероприятия председатель женской общественной организации «Ирис» Марина Зенкова провела для женщин мастер-класс по изготовлению сувениров из ниток. Маленьких нитяных собачек осужденные делали с воодушевлением и очень старательно. Потому что знали — эти сувениры гости уже по традиции передадут их детям. Многие женщины подготовили и другие подарки — связали для своих малышей кофточки, носочки и другие вещи.
«Для детей поддержка матерей очень важна, — отмечает врио заместителя начальника ИК-12 Алена Ефимова. — Но так же и матери нуждаются в том, чтобы знать, что дети о них помнят и ждут их возвращения. Таким образом, наша главная задача — поддерживать эту связь».
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