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Самарские депутаты проверили городские лагеря дневного пребывания детей
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Самарские депутаты проверили городские лагеря дневного пребывания детей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Первой точкой маршрута стала школа № 3 с углубленным изучением предметов им. Героя Советского Союза В. И. Фадеева на улице Фадеева, 61. Этим летом здесь отдыхают больше 100 детей — ученики 1-4 классов. Лагерь разместили на первом этаже, превратив классы в комнаты отдыха. Следуя ежегодной общегородской традиции, выбрали морскую тематику для украшения помещений. Так что до шести часов вечера по будням отдыхающие в лагере дети превращаются в матросов и пиратов, играют в командные игры.
"Все родители работают с утра до вечера. После завершения учебного года перед ними встает вопрос: чем занять детей? Ответ простой — лагеря дневного пребывания, — считает председатель думской фракции «Единая Россия» Татьяна Братчикова. — Дети находятся под присмотром опытных педагогов и заняты буквально всем — от спорта до развивающих игр. Такая форма организации детского досуга очень востребована в Самаре. И главное, самим ребятам очень нравится быть здесь".
Следующей остановкой стала гимназия № 4 на улице Физкультурной, 82. Здесь проводят летний досуг 120 учеников 1-10 классов. Лагерь обустроили на 2 этаже школы и назвали «Ромашково». Под стать названию и оформление: коридоры и помещения украшены бумажными ромашками, которые делали сами дети.
А вот символом гимназии № 133 имени Героя Социалистического труда М. Б. Оводенко на проспекте Металлургов, 52 является светлячок. Программа лагеря — воспитание настоящего волжанина, знакомого с культурой и традициями родного края. Детям рассказывают о правилах дорожного движения, о том, как вести себя в бассейне, о других полезных вещах.
Депутаты остались под приятным впечатлением от всех лагерей. По сложившейся традиции приезжали они не с пустыми руками. В подарок все смены получили спортивный инвентарь: футбольный и баскетбольный мячи, бадминтон и наборы для настольного тенниса.
"Мы увидели работу трех лагерей дневного пребывания. У каждого есть свой план работы, учитываются происходящие в стране события, в частности, чемпионат мира по футболу, — отметил депутат Вячеслав Звягинцев. — Все педагоги ответственно и с душой подходят к своей работе. Не вызвали нареканий и организационные вопросы: отдых и питание ребят соответствуют всем требованиям".
Всего в Самаре этим летом работают 167 лагерей дневного пребывания, в которых отдыхают 12400 детей. Эти лагеря будут открыты в течение июня, по СанПину — не меньше 18 рабочих дней. Затем родителям придется организовывать для своих чад другой досуг. Например, записать их на площадки по месту жительства, которых в городе насчитывается 115.
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