В летний период в оздоровительных лагерях госинспекторы по маломерным судам будут проводить практические занятия с детьми

В летний период инспекторским

составом Государственной инспекции по маломерным судам запланирована

работа в 314 детских оздоровительных учреждениях. Более четырехсот

тематических занятий будут проведены с ребятами.

По словам Антона Леонидова,

руководителя Усольского инспекторского участка, безопасность

несовершеннолетних на водных объектах обеспечивается не только

правильным выбором и оборудованием мест купания, но и систематической

разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдения мер предосторожности.

Так, например, практические

занятия, проводимые в рамках акции «Вода — безопасная территория»,

помогают закрепить теоретические знания по спасению и самоспасению на воде, полученные в школе на уроках Основ безопасности жизнедеятельности.

— На таких занятиях есть

возможность продемонстрировать, как можно вытащить из воды утопающего с помощью спасательного круга или конца Александрова и напомнить, что стенды, оборудованные этим снаряжением, всегда есть на пляжах, — пояснил

Антон Леонидов.

Не лишним будет и напоминание о недопустимости купания в одиночку.

— За детьми всегда должны

присматривать взрослые. И именно они при выборе места для купания должны

выбирать специально отведенные для этого зоны пляжей — дно водоемов в этих местах обследовано водолазами, а на берегу всегда дежурят

спасатели, — рассказал инспектор.

Благодарной публикой называют

опытные наставники своих подопечных, и, конечно, рассчитывают, что эти мальчишки и девчонки будут соблюдать требования безопасности и донесут

полезную информацию до своих друзей после окончания летней смены в лагере.