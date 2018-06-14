В летний период в оздоровительных лагерях госинспекторы по маломерным судам будут проводить практические занятия с детьми 

В летний период инспекторским
составом Государственной инспекции по маломерным судам запланирована
работа в 314 детских оздоровительных учреждениях. Более четырехсот
тематических занятий будут проведены с ребятами.
По словам Антона Леонидова,
руководителя Усольского инспекторского участка, безопасность
несовершеннолетних на водных объектах обеспечивается не только
правильным выбором и оборудованием мест купания, но и систематической
разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдения мер предосторожности.
Так, например, практические
занятия, проводимые в рамках акции «Вода — безопасная территория»,
помогают закрепить теоретические знания по спасению и самоспасению на воде, полученные в школе на уроках Основ безопасности жизнедеятельности.
— На таких занятиях есть
возможность продемонстрировать, как можно вытащить из воды утопающего с помощью спасательного круга или конца Александрова и напомнить, что стенды, оборудованные этим снаряжением, всегда есть на пляжах, — пояснил
Антон Леонидов.
Не лишним будет и напоминание о недопустимости купания в одиночку.
— За детьми всегда должны
присматривать взрослые. И именно они при выборе места для купания должны
выбирать специально отведенные для этого зоны пляжей — дно водоемов в этих местах обследовано водолазами, а на берегу всегда дежурят
спасатели, — рассказал инспектор.
Благодарной публикой называют
опытные наставники своих подопечных, и, конечно, рассчитывают, что эти мальчишки и девчонки будут соблюдать требования безопасности и донесут
полезную информацию до своих друзей после окончания летней смены в лагере.