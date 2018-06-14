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В летний период в оздоровительных лагерях госинспекторы по маломерным судам будут проводить практические занятия с детьми
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В летний период в оздоровительных лагерях госинспекторы по маломерным судам будут проводить практические занятия с детьми 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В летний период инспекторским
составом Государственной инспекции по маломерным судам запланирована
работа в 314 детских оздоровительных учреждениях. Более четырехсот
тематических занятий будут проведены с ребятами.
По словам Антона Леонидова,
руководителя Усольского инспекторского участка, безопасность
несовершеннолетних на водных объектах обеспечивается не только
правильным выбором и оборудованием мест купания, но и систематической
разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и  соблюдения мер предосторожности.
Так, например, практические
занятия, проводимые в рамках акции «Вода — безопасная территория»,
помогают закрепить теоретические знания по спасению и самоспасению на  воде, полученные в школе на уроках Основ безопасности жизнедеятельности.
— На таких занятиях есть
возможность продемонстрировать, как можно вытащить из воды утопающего с  помощью спасательного круга или конца Александрова и напомнить, что  стенды, оборудованные этим снаряжением, всегда есть на пляжах, — пояснил
Антон Леонидов.
Не лишним будет и напоминание о недопустимости купания в одиночку.
— За детьми всегда должны
присматривать взрослые. И именно они при выборе места для купания должны
выбирать специально отведенные для этого зоны пляжей — дно водоемов в  этих местах обследовано водолазами, а на берегу всегда дежурят
спасатели, — рассказал инспектор.
Благодарной публикой называют
опытные наставники своих подопечных, и, конечно, рассчитывают, что эти  мальчишки и девчонки будут соблюдать требования безопасности и донесут
полезную информацию до своих друзей после окончания летней смены в  лагере.
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