Жителей Черемушек пригласили на летние мастер-классы

Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение», который находится в районе Черемушки, на улице Профсоюзная, дом 25, корпус 4, пригласил детей и взрослых на ряд увлекательных мероприятий, которые запланированы на это лето.

«По будням студии, кружки и секции центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» проводят различные мастер-классы по изобразительному искусству, декору, лепке и так далее. Приглашаем всех желающих, как детей, так и взрослых занять свое свободное время в летнее время творческими и увлекательными процессами», — передает пресс-служба центра.

Расписание мастер-классов можно уточнить по телефону: 8 (499) 120-05-60.