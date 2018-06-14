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Жителей Черемушек пригласили на летние мастер-классы
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Жителей Черемушек пригласили на летние мастер-классы 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение», который находится в районе Черемушки, на улице Профсоюзная, дом 25, корпус 4, пригласил детей и взрослых на ряд увлекательных мероприятий, которые запланированы на это лето.
«По будням студии, кружки и секции центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» проводят различные мастер-классы по изобразительному искусству, декору, лепке и так далее. Приглашаем всех желающих, как детей, так и взрослых занять свое свободное время в летнее время творческими и увлекательными процессами», — передает пресс-служба центра.
Расписание мастер-классов можно уточнить по телефону: 8 (499) 120-05-60.
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