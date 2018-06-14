Как мама из Красноярска создала сеть частных детских садов

Сеть детских садов «Академия детства» — одно из самых крупных и известных дошкольных образовательных учреждений в Красноярске. В него входят пять детских садов, которые посещают более 250 детей, а в следующем году планируется открыть и первую частную школу начальных классов. Сеть создала молодая мама из Красноярска Инга Линартене, которая, не найдя для дочери подходящего детсада, решила бросить перспективную работу и стать для детей и воспитателем, и поваром, и заведующей.

Десять лет тому назад

История «Академии детства» началась в 2008 году, когда молодая жительница Красноярска Инга Линартене искала детский сад для своей дочери. Успешный бухгалтер, она была вынуждена до окончания декрета выйти на работу. Семья принципиально отказалась от услуг няни, в муниципальных детских садах были огромные очереди, оставался один вариант — частный детсад.

Это было время зарождения такого бизнеса в Красноярске, тогда типичный частный детсад представлял собой арендованную квартиру, где за детьми следил воспитатель. Систематического подхода к образованию, организации питания в большинстве случаев не было.

"Как мама я пережила все [отдав дочь в частный детский сад], плакала, сомневалась, научилась переключать эмоции, чтобы, отдав дочь в садик, идти на работу. Через какое-то время я увидела, как устроен воспитательный процесс, увидела минусы в питании, досуговой деятельности, развивающейся среде — начались споры с педагогом. И тогда решила — нужно попробовать организовать свой детский сад", — вспоминает Линартене.

Девушка взяла в банке кредит — 75 тыс. рублей, занялась поиском по помещения. Найдя подходящее, долго не решалась на последний шаг — заключение договора аренды.

"Было страшно начинать бизнес. Взяла себя в кулак, подписала документы, и с этого момента появился стимул двигаться, ведь после заключения договора время тикало, за аренду нужно было платить деньги. Так появился первый мой детский сад. С тех пор развиваемся. Развиваемся так, что иной раз язык не ворочается и ноги не тащат", — говорит Инга.

От подъезда до интернета

От того, первого помещения «Академия детства» давно уже отказалась, переехав в специально под нее спроектированное пространство в новом микрорайоне Красноярска. На первых порах Инге пришлось работать и поваром, и воспитателем, и няней. Сама лично ходила по дворам, где расклеивала объявления на подъезды с информацией об открытии детского сада.

"Еще давали объявления в газетах, печатались в журналах. Но самое лучшее рекламное средство — это «сарафанное радио». Даже сегодня в скоростной век интернета, когда в виртуальной сети море самой разнообразной информации, «сарафанное радио» остается на первом месте", — делится опытом предпринимательница.

В 2009 года Линартене открыла еще два детских сада, в 2016 году через Портал Бизнес-навигатора МСП удалось найти помещение для четвертого, в 2017 году началось создание пятого учреждения в сети. Причем в последнем случае «Академии детства» было предложено первой из отрасли зайти в новый микрорайон.

"Знаете «Портал Бизнес-навигатора МСП» — мощная система, полезная предпринимателю. Интернет та еще помойка, которую нужно тщательно сортировать в поисках достоверной и актуальной информации. Такая информация есть на портале, там можно и найти помещение, и программы кредитования подобрать, и накидать примерный бизнес-план", — раскрывает секреты Инга.

Портрет клиента

Аналитическое мышление, свойственное финансисту, позволило женщине просчитывать ходы заранее. В 2010 году после мониторинга конкурентов была запущена форма «центр семейного доверительного воспитания», где занимаются не только с детьми, но и просвещают родителей. Сейчас эта форма широко распространена по Красноярску и другим регионам страны.

Для выявления потенциальных клиентов она устроила масштабные маркетинговые исследования. И сегодня с уверенностью говорит, что детские сады ищут женщины 25-45 лет. Одни — из жизненной необходимости или просто с целью высвободить время, другим все равно, какое учреждение, главное пристроить ребенка, третьи целенаправленно делают ставку на развитие детей.

"Последняя категория — это наш клиент. Клиенты найдутся на каждый тип детских садов. В 2012-13 годах нам предвещали демографический провал, но не учли, что мамы «пойдут» (будут рожать — прим. ТАСС ) за вторыми и третьими детьми, не учли миграционных процессов", — отмечает предпринимательница, добавляя, что очередь в детские сады будет всегда.

При этом она критикует систему, когда родители платят частным детским садам по ставке муниципального — чуть более 1,6 тыс. рублей в месяц, а разницу компенсирует бюджет. Частники для участия в такой программе должны выиграть в конкурсах.

"Сегодня ты выиграл контракт, а завтра его выигрывает другой. И как быть в этом случае с детьми, куда их девать, когда бюджет перестанет доплачивать за место в данном учреждении. Нет, формат нужно менять, деньги должны идти за детьми в виде сертификата", — уверена Линартене.

Метод Монтессори

Первое время персонал подбирали по объявлениям. Коллектив женский, но его основное кредо — отсутствие сплетен и склок. Человек, который этому не соответствует, здесь не приживется.

Группы разновозрастные, к такому европейскому подходу к комплектованию пришли после нескольких лет работы. «Мы получили очень хорошие результаты, ребятишки все подготовлены к школе и добиваются хороших результатов в дальнейшей учебе», — подчеркивает Линартене.

В первое время в качестве образовательной программы использовалось стандартная программа «Детство» от Института имени Герцена в Санкт-Петербурге. Со временем началась ее проработка, появились свои авторские программы. Сейчас учреждения сети встраиваются в систему Монтессори — образовательную методику, разработанную в середине ХХ века итальянским педагогом Марией Монтессори. Ее главные подходы — самостоятельность ребенка, свобода в установленных границах, индивидуально разработанный учебный план.

"Осознание методов Монтессори пришло со вторым ребенком, я начала их реализовывать дома и увидела прекрасные и шикарные результаты. Поговорила с заведующими и совместно было решено внедрять систему у нас. На сегодняшний день мы запустили программы в двух детских садах в группах с года до трех, за лето отработаем всю технику и с 1 сентября сможем говорить, что Монтессори работает по всей сети", — отмечает Инга.

Эту методику воспитания планируется распространить и на новую школу Монтессори, которая откроется в 2019 учебном году.