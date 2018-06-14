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В префектуре Зеленограда обсудили вопросы летнего отдыха детей и подростков
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В префектуре Зеленограда обсудили вопросы летнего отдыха детей и подростков 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 1 час назад
Открывая встречу, Алексей Михальченков отметил: — «Москва не только сохраняет, но и приумножает объем работы в области социальной поддержки населения, досуга и отдыха горожан. Эта работа, в первую очередь, направлена на социально незащищенные категории населения».
В своем выступлении начальник управления развития социальной сферы префектуры округа Владимир Колесников напомнил, что Москва — лидирующий регион по организации отдыха детей и подростков. Столичная система летнего отдыха и досуга детей базируется на московском стандарте летнего отдыха. Одной из основополагающих программ этого направления является «Московская смена».
— В Зеленограде 1220 детей будут участниками программы, что на 20% больше, чем в прошлом году, — отметил Владимир Колесников.
Программы летнего отдыха в городе организуют и другие учреждения: районные досуговые и спортивные центры, библиотеки, культурные центры. А для подростков старше 14 лет имеется возможность временного трудоустройства на предприятиях ЖКХ округа.
В завершении встречи Алексей Михальченков и заместители префекта ответили на вопросы жителей.
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