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День дружбы провели в детском саду на Трофимова
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День дружбы провели в детском саду на Трофимова 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В дошкольном корпусе «Колобок» школы № 2129 имени Петра Романова прошел День дружбы и взаимопомощи. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Основной целью данных мероприятий являлось способствование развитию дружеских взаимоотношений между детьми, развитие навыков позитивного социального поведения, формирование у детей умения дружить и ценить дружбу, а также воспитание доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым, — отметили в администрации.
Напомним, что дошкольный корпус расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 1. (вт)
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