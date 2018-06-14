Врач-педиатр из села Хрящевка удостоена региональной награды

Медики Самарской области готовятся отметить свой профессиональный праздник. Среди них и участковый врач-педиатр села Хрящевка Ставропольского района Татьяна Епанешникова. Детей на осмотр к ней сегодня приводят родители, которые и сами когда-то были ее пациентами. За здоровьем сельских малышей Татьяна Николаевна следит без малого 30 лет. Сейчас у педиатра наблюдаются все 700 детей Хрящевки. Татьяна Николаевна — частый гость в домах, где подрастают малыши. В случае необходимости готова прийти на помощь даже в выходные и праздники. Она признается, что за 30 лет работа ничуть не надоела. Улыбки здоровых детей для нее — высшая награда.