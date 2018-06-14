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Познавательную программу для детей организовали в Щербинке
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Познавательную программу для детей организовали в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 48 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Детско-юношеский центр «Щербинка»
Познавательная программа «Брейн-ринг» прошла в Детско-юношеском центре «Щербинка» 14 июня.
Мероприятие состоялось в рамках летнего развлекательного игрового комплекса «Организованный досуг».
— Викторину под названием «Эти забавные животные» за час. Участников образовательной встречи поделили на команды. Они ответили на тематические вопросы. Для удобства дети использовали специальную кнопку, — рассказала педагог дополнительного образования в Детско-юношеском центре «Щербинка» Нина Бомбина.
Она добавила, что всего в летнюю программу зачислили более 30 человек в возрасте от восьми до 12 лет. Проект проведут в июне и в августе.
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