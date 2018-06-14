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Марафон «Вернем детям красоту»: поддержка не на словах, а на деле
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Марафон «Вернем детям красоту»: поддержка не на словах, а на деле 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
1 июня, в Международный день защиты детей, в рамках 300-дневного Всероссийского благотворительного марафона «Вернем детям красоту» в Клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России состоялся праздник для детей, проходящих лечение в клинике.
Участие смогли принять все — и малыши, и детки постарше, и даже родители. Развлечения были на любой вкус и возраст — фокусы, сказки, песни и подвижные игры.
«По телевизору часто показывают, как в больницах проходят акции для детей с веселыми клоунами, но я и не думал, что я сам стану участником такого праздника — с музыкой, шутками и воздушными шарами! Это так здорово! Пойду скорее звонить друзьям, которые за меня очень переживают. Расскажу, что в больницах не только перевязки делают и капельницы ставят», — поделился своими впечатлениями один из пациентов.
После праздника ребята, полные приятных впечатлений и эмоций, отправились в игровую комнату, где их ожидал еще один сюрприз — новые игрушки и игры.
Судьба каждого ребенка небезразлична участникам Марафона. И после того, как на лечение собрана необходимая сумма, мы продолжаем следить за его судьбой.
Если Вы следите за ходом Марафона, Вы, конечно же, помните историю Златы Пугачевой — первого ребенка, которому была оказана помощь в рамках Марафона. 28 мая девочка была успешно прооперирована в НИИ им. Н. Н. Бурденко. Сейчас она уже выписана и чувствует себя хорошо. Через шесть месяцев Злате снимут компрессионно-дистракционные аппараты, которые предотвращают сдавливание мозга. За это время не только изменится ее внешность, но и сформируется правильная форма черепа.
В настоящий момент Благотворительный фонд «Лицо Ребенка» продолжает сбор средств на лечение Амоаший Арины, страдающей от синдрома Гольденхара. Ей необходимо пройти этапы обследования, хирургическое лечение с применением дистракторов, послеоперационное ортодонтическое лечение. Весь этот курс лечения позволит восстановить правильную форму челюсти и даст Арине возможность нормально дышать, пережевывать пищу, говорить и улыбаться.
Процесс восстановления челюсти займет 12 месяцев, в течение которых с ребенком будут работать специалисты Клиники детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России.
Помочь девочке можно, отправив на короткий номер 3443 кодовое слово «ЛИЦО» и сумму пожертвования.
Перейдите от слов к делу, присоединяйтесь к Марафону сегодня!
Подробности на сайтах http://www.returnbeauty.ru/ и http://www.childface-fund.ru/.
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