Из-за ремонта по соседству рухнула стена в детском саду №1 Пятигорска

Детский сад «Василёк» в Пятигорске прекратил работу из-за аварийного состояния пищеблока, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В пищеблоке обрушилась стена. Специалисты предполагают, что это могло произойти из-за ремонтных работ в частном домовладении по соседству. Вместе с заведующей учреждением Татьяной Бобкиной они обследовали комплекс зданий, после чего приняли решение детсад закрыть.

Сообщается, что детсад «Василёк» располагался в здании, построенном 140 лет назад — в 1878 году. Дошкольное учреждение посещали 70 детей. 44 ребёнка ходили в группы, где занимались коррекцией тяжёлых нарушений речи.

Сейчас бывшие воспитанники «Василька» распределены по детсадам города, сотрудники устроены на новые места работы.