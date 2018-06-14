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Из-за ремонта по соседству рухнула стена в детском саду №1 Пятигорска
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Из-за ремонта по соседству рухнула стена в детском саду №1 Пятигорска 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Детский сад «Василёк» в Пятигорске прекратил работу из-за аварийного состояния пищеблока, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
В пищеблоке обрушилась стена. Специалисты предполагают, что это могло произойти из-за ремонтных работ в частном домовладении по соседству. Вместе с заведующей учреждением Татьяной Бобкиной они обследовали комплекс зданий, после чего приняли решение детсад закрыть.
Сообщается, что детсад «Василёк» располагался в здании, построенном 140 лет назад — в 1878 году. Дошкольное учреждение посещали 70 детей. 44 ребёнка ходили в группы, где занимались коррекцией тяжёлых нарушений речи.
Сейчас бывшие воспитанники «Василька» распределены по детсадам города, сотрудники устроены на новые места работы.
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