Шрам у ребёнка: что делать?

Жизнь, полная приключений

Ваш непоседа скачет с горки на качели, вприпрыжку бежит за вороной, а через секунду уже несётся на велосипеде? Или только что научившийся ходить малыш неуклюже топает по асфальту, рискуя шлепнуться и удариться прямо об угол скамейки. Или подросток с тренировки по боксу бежит на роллердром…

Дети — самые активные создания на свете, и ограничивать их свободу из страха «как бы не упал», наверное, не стоит. Заботливые мамы и папы создают безопасную среду и знают, что делать, если не обошлось без травм.

Смириться с неизбежным?

Порезы и ссадины, ожоги и операции — всё это неприятно, со временем забывается. А вот шрам может остаться на всю жизнь. Иногда заживление даже небольшой раны может пойти неправильно, и шрам останется не бледной полоской, а ярко-розовым бугром или, наоборот, вдавленным в кожу.

Некрасивый рубец может мешать ребёнку. А ведь сделать его почти незаметным реально, тем более что у детей всё заживает быстрее, чем у взрослых.

Борьба за результат

Главное — начать лечение шрама сразу, как только рана затянулась или сняли швы, и запастись терпением в среднем на 3 месяца. Пока рубец только формируется, в ваших силах помочь ему превратиться в небольшой, гладкий, неяркий шрам, почти сливающийся с кожей.

Современная медицина использует проверенные средства:

Мази и гели для лечения шрамов. В России это, например, Контрактубекс гель, разрешённый малышам с 1 года. Это лекарственное средство помогает снять покраснение, зуд и чувство натяжения, предотвращает избыточное образование рубцовой ткани. Огромный плюс геля — доказанная эффективность. Исследования по изучению формирования рубцов у детей после операции показали: если начать лечение сразу после заживления раны, втирая гель 2–3 раза в день, уже через 3 месяца увидите разницу в виде менее заметного шрама. Приятный бонус — гель отлично впитывается, не оставляя следов на одежде, не липнет и почти не пахнет.

Удобные пластыри для лечения шрамов. Недавно в России появился Контрактубекс пластырь для лечения шрамов у детей от 3 лет. Он очень удобен в использовании и идеально подходит для детей. Пластырь необходимо клеить на 6-12 часов 1 раз в день в течение 3-х месяцев. Таким образом, можно его приклеить с утра и снять вечером (или наоборот). Главное — не держать дольше 12 часов, чтобы не появилось раздражение.

Редкий ребёнок вырастает без шрамов, но, к счастью, есть современные эффективные методы их лечения.