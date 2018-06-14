«Умный дом» строят в детском лагере в Одинцове

Мебель теперь можно напечатать на принтере. Именно этим занимаются дети в детском лагере «Роболатория» в Одинцове. Пока ребята тренируются только на игрушечных экспонатах, но не за горами и крупные проекты, которые позволят им самостоятельно, даже без помощи родителей, преобразить свой дом.

Источник фото: телеканал «360»

Дело в том, что дети уже имеют достаточную логику, чтобы делать программы, а конструируют они в 3-4 года. Наша задача — соединить конструкторы и логику, и они делают замечательные и креативные вещи

Денис Фирсовзаместитель директора студии детского творчества

Одна смена длится 5 дней, каждую неделю — новая тема. Задача этого летнего лагеря — построить «умный дом». Сделать все то, что потом можно применить в собственном жилье. Например, придумать свой дизайн мебели и получить готовый диван из 3D-принтера. Или продумать умную систему безопасности.

Звучит все непонятно, но сейчас поколение детей такое — уже в 6 лет они конструируют и собирают то, что раньше под силу было только профессорам научных институтов. В лагере ребята занимаются с утра и до вечера — каждый день, кроме выходных. На усталость никто не жалуется.