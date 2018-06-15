Фебрильные судороги у ребенка: симптомы, причины и лечение

Узнайте, что такое фебрильные судороги у детей и что делать родителям, если у ребенка начинаются судороги при повышении температуры.

Повышение температуры у детей раннего возраста всегда вызывает беспокойство родителей, особенно в тех случаях, когда это сопровождается судорогами. Конечно, не у всех детей встречается такая реакция на температуру, однако родителям нужно знать, как действовать в таких случаях.

Дарья Долинская, врач-педиатр и кардиолог сервиса «Онлайн Доктор» рассказала «Летидору», что такое фебрильные судороги, как они протекают и что делать, если у ребенка развивается судорожная реакция при повышении температуры.

Что такое фебрильные судороги

Фебрильные судороги — это реакция нервной системы на повышение температуры тела. Они проявляются в виде повторяющихся внезапных непроизвольных сокращений скелетных мышц преимущественно в виде тонических или тонико-клонических судорог.

При этом ребенок не реагирует на речь взрослого, становится заторможенным, возможна потеря сознания.

В каком возрасте бывают фебрильные судороги

Судорожная реакция на температуру (не при эпилепсии) возникает у 2-5% детей. Чаще всего наблюдается у младенцев с 6 месяцев и до 5-летнего возраста. Чем младше ребенок, тем наиболее часто развиваются судороги, позже дети их «перерастают» и не реагируют на повышение температуры тела подобным образом.

Если судороги повторяются в более старшем возрасте, необходимо серьезное обследование для исключения эпилепсии.

Причины фебрильных судорог

Специалисты считают, что в основе судорог лежит незрелость центральной нервной системы.

Провоцировать развитие фебрильных судорог может любое инфекционное заболевание, вызывающее повышение температуры тела. Также судороги могут наступать при остром гастроэнтерите и бактериальных инфекциях дыхательных путей.

Но есть и неинфекционные причины фебрильных судорог, например, при прорезывании зубов, тепловом ударе, интоксикации и даже при нарушении метаболизма макро— и микроэлементов в организме, кальция, например.

Кроме того, по наблюдениям врачей большую роль в возникновении фебрильных судорог играет наследственная предрасположенность, когда у кого-то из членов семьи в детстве была подобная реакция на повышение температуры.

Как развиваются судороги

Фебрильные судороги возникают в начале основного заболевания обычно при повышении температуры тела выше 38°С.

Длятся они, как правило, менее 15 минут и не повторяются в течение 24 часов.

Как действовать родителям

В момент судорог родителям не нужно давать никаких лекарственных препаратов в виде сиропов или таблеток!

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Ребенка положить на бок, чтобы ему было легче дышать и чтобы исключить попадание жидкости (слюны, рвотных масс) в дыхательные пути.

Убрать все предметы, которыми ребенок может травмировать себя, и оставаться рядом с ним все время, пока длятся судороги, не стараться при этом силой удерживать его.

5. Ни в коем случае не вводить в рот ребенка любые предметы для удержания языка.

После полного окончания судорог до приезда врача можно дать ребенку жаропонижающие средства в возрастной дозировке на основе парацетамола или ибупрофена.

При горячих кожных покровах можно использовать физические методы охлаждения — обтирания водой комнатной температуры. Также необходимо лечение основного заболевания, вызвавшего лихорадку.

Врач при осмотре ребенка в момент судорог и после них проводит оценку общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, кровообращения. Врачи проводят введение литической смеси (в нее входят три активных компонента, обладает жаропонижающим и обезболивающим действием) внутримышечно для быстрого купирования лихорадки, что является достаточным при данных судорогах.

При длительных судорогах, строго по показаниям, врачи вводят противосудорожные препараты.

Важно отметить, что единичные судороги, развивающиеся только при высокой температуре — доброкачественные и имеют хороший прогноз, дети их «перерастают». Подобные судороги требуют только наблюдения за ребенком и предупреждения развития лихорадки выше 38°С. То есть если температура быстро повышается, нужно не ждать до 38-38,5°С, а давать жаропонижающее раньше, уже при показателях 37,5°С.

При учащении судорог, возникновении их не только во время повышения температуры необходима консультация детского невролога и дополнительное обследование.

Даже если у ребенка были эпизоды фебрильных судорог, абсолютных противопоказаний к вакцинации, как правило, нет. Другое дело, что иммунопрофилактика в этом случае проводится строго индивидуально, с учетом данных ЭЭГ и давности последнего эпизода судорог.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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