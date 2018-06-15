Социальную инфраструктуру для детей можно будет сдавать в аренду

Система регулирования условий пользования объектами социальной инфраструктуры для детей была усовершенствована.

Соответствующий Федеральный закон от 4 июня 2018 года №136 вступил в силу 15 июня. Согласно ему, государственная или муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, может сдать в аренду или отдать в безвозмездное пользование закреплённую за ней собственность. Но только после проведения проверки, которая покажет, что это решение не будет иметь последствий для организации образования, медицинской и социальной помощи и досуга для детей.

К объектам социальной инфраструктуры относятся здания, земельные участки и оборудование, предназначенные для образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи и профилактики заболеваний, социальной защиты и обслуживания.

До вступления в силу соответствующего закона имущество, находящееся в государственной собственности и относящееся к объектам социальной инфраструктуры для детей, могло использоваться только в вышеуказанных целях.