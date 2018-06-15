Рисунки юных приморских художников полетят в космос

Межрегиональный конкурс детских рисунков «Славные страницы истории Российского Отечества» прошёл во Владивостоке. Он проводится в разных городах страны ежегодно при поддержке комитета Совета Федерации , Федерального собрания РФ по науке, образованию и культуре. Впервые в необычном творческом соревновании принял участие Приморский музей им. Арсеньева. Согласно условиям конкурса, все желающие должны были представить на суд жюри работы на тему «80-летие образования Приморского края». Как выяснилось, тема для участников не явилась неожиданностью. Больше поразил главный приз. Лучшие рисунки отправятся на Международную космическую станцию для проведения экспозиции на борту МКС.

Конкурс прошёл по двум номинациям: 4-7 и 8-11 лет включительно. Несмотря на ранний возраст, одно из требований — полная самостоятельность. Помощь взрослых исключена. Рисунок на конкурс мог представить только его автор, родители с согласия автора или директор учебного заведения с согласия автора и родителей.

— Нет смысла рисовать маме за ребёнка, — говорит директор музея Виктор Шалай . — Ведь особой сверхзадачи конкурс детям не ставит. Он про любовь к родине, к тому месту, где родился. Мы решили, что это очень интересная затея. Дополнительная мотивация детям, что их рисунки полетят на орбиту. Необычно и нетривиально.

— Действительно, конкурс достаточно патриотичный, — добавляет один из организаторов Александра Осипова . — Нами выбрана лишь тема — Приморский край в его юбилейный год. Самостоятельность не исключает роль родителей и педагогов. Что такое Приморский край? Море, растения, животные? Набережные и памятники? Моряки и рыбаки? А может быть, события? Об этом говорят родители с детьми, этому посвящают школьные уроки, занятия в изостудиях.

Одно из строгих условий — Приморский край должен быть изображён только цветными карандашами. Все рисунки будут проходить экспертизу на требования безопасности в специальной лаборатории. Космос — дело серьёзное.

— Дети рисовали по своему желанию, задача педагога — объяснить условия конкурса, соблюсти все требования, — делится один из участников, руководитель художественной студии «Арлекин» Владивостока Анна Иванова . — Сложность заключалась в том, чтобы из миллиона идей выбрать одну самую яркую. Тема «Приморский край» не поставила в тупик. Излюбленные образы — мосты, побережье, набережная Цесаревича. Уверена, что из Приморья в космос больше полетит морских пейзажей.

Кроме того, финалисты конкурса получат сертификаты участников и бесплатный билет в музей на детскую программу или экскурсию с августа 2018-го по декабрь 2019 года.