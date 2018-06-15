Глава региона поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

На прошлой неделе специалисты по добрым делам отметили профессиональный праздник, их поздравил врио губернатора Андрей Травников на торжественном собрании в музыкальном театре.

— Действительно, это профессия добрых дел. Очень хорошо, что сегодня этими добрыми делами занимаются многие общественные организации. Но соцработники — люди, для которых помощь другим — основная профессия, дело всей жизни. Это очень добрая и содержательная работа. Спасибо вам за это! — сказал Андрей Травников.

Руководитель региона отметил, что благодаря таким людям создана современная система, позволяющая любому гражданину, с какими бы проблемами он ни столкнулся, оставаться в активной жизни, участвовать в деятельности родного города, страны, добиваться чего-то и приносить пользу. Работникам социальной сферы Андрей Травников вручил почетные грамоты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности губернатора Новосибирской области. В целом в этом году 353 сотрудника социальной сферы удостоены наград от министерства труда и социального развития региона, Законодательного собрания Новосибирской области, Совета Федерации РФ

На протяжении пяти лет регион лидирует среди субъектов РФ по такому важному показателю, как устройство детей-сирот в семьи. Ребята или возвращаются к родным, или их усыновляют, оформляют опеку и так далее.

В области действует единственная в Сибирском федеральном округе бесплатная автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них это возможность не только сесть за руль и легко передвигаться по городу, но и социализироваться в обществе.

Сохраняется стопроцентная доступность стационарного и надомного обслуживания для людей старшего поколения. Устранение социальной отчужденности людей преклонного возраста — одно из важных направлений социальной работы. Ведь это четверть общей численности населения.

В сфере занятости тоже свои победы: ежегодно при содействии госучреждений региона более 70 тысяч человек находят работу. Пять тысяч проходят профессиональное обучение востребованным профессиям, около четырех тысяч ежегодно открывают собственное дело при содействии служб занятости.

Комментарии

— Недавно я задумалась над тем, почему занялась этой работой. И пришла к выводу, что исполнилась моя давняя мечта. В детстве хотела работать воспитателем, но потом цели изменились — окончила педагогический институт, работала в школе. Однажды так сложилось, что ушла работать в приют — там я уже 16 лет. В нашем приюте живут дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Их родителям дается шанс осознать свое поведение, измениться. Есть папы и мамы, которые действительно исправились и стараются наверстать упущенное в воспитании своих детей. К сожалению, не всегда так бывает, не все дети возвращаются в кровные семьи. Что касается нас, то мы стараемся дать этим детям тепло, ласку, нежность, которые они, возможно, недополучили от своих родных. Радуемся, когда спустя годы к нам приходят эти повзрослевшие дети со словами благодарности и даже с тортами. А иногда они возвращаются к нам уже сотрудниками, берут на себя такую же заботу, какую когда-то получили в приюте. Это для них не прошло бесследно.

Елена Абаимова, начальник отдела организации социального обслуживания администрации Здвинского района:

— Социальная сфера совершенствуется, появляются новые услуги. Сейчас мы развиваем волонтерство. Тех же детей, которые состоят на учете, мы привлекаем для помощи инвалидам, пожилым людям. Три года назад написали проект и выиграли грант Министерства региональной политики — 500 тысяч рублей. Поставили две теплицы, беседку, сайдингом обшили здание отделения милосердия. В первую очередь наша работа — жизнеустройство пожилых людей и инвалидов, которые нуждаются в полном обслуживании. У вас хорошее питание, уход. Мы живем в деревне, все относятся с добротой, пониманием к нашим подопечным. Также ведем патронаж семей, где родители злоупотребляют спиртным, ведут аморальный образ жизни. Предоставляем социальную помощь малообеспеченным семьям. К примеру, в этом году выдали средства на развитие личного подсобного хозяйства и пожарную безопасность.

Наталья Поддубная, социальный педагог социального реабилитационного центра «Снегири», Новосибирск:

— Наши подопечные — дети от 3 до 18 лет, которые нуждаются в социальной помощи, реабилитации и поддержке. Есть группа старших подростков, у которых конфликт с законом, есть ребятишки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — как правило, из семей, где решается вопрос о лишении родителей родительских прав. Всякое в нашей работе бывает, но мы все время побеждаем обстоятельства — когда находим детям приемные семьи, когда удается повлиять на кровных родителей и вернуть детей.

В центре работаю уже 15 лет. Прежде преподавала в школе, но после того как пришлось полгода поработать в детском доме, в школу не смогла вернуться. Искала работу, связанную с детьми, которым нужна такая помощь. Получаешь удовольствие от того, что кому-то нужен, что не просто учишь чему-то, а к тебе прислушиваются, и действительно ты помогаешь, влияешь, являешься тем маячком в жизни этих детей, на который они ориентируются. В этой сфере, наверное, работают особенные люди. Хотя педагоги — они везде педагоги, и это участие в жизни детей всегда необходимо.

Юрий Еремин , начальник отдела социального обслуживания населения администрации Каргатского района:

— Основная наша работа — пожилые люди, инвалиды, дети, малоимущие семьи и семьи, находящиеся в экстремальной жизненной ситуации. Дело это, конечно, непростое. Но мы справляемся. Постоянно сотрудничаем с коллегами из Убинского, Доволенского, Кочковского, Чулымского, Барабинского районов. Скажем, надо человека оформить в интернат — у нас в районе два учреждения милосердия, а в Убинке нет. Или в Чулыме есть детский реабилитационный центр, а у нас нет. Договариваемся, помогаем. Привлекаем волонтеров, есть свой волонтерский клуб. Из трудных семей к этой работе ребятишек приобщаем, чтобы приучались к труду. Хорошие средства выделяем на летний отдых детей, все трудовые лагеря на 99 процентов заполнены. Даем ребятишкам возможность отдохнуть и заработать. Спасибо профильному министерству региона — очень нас поддерживают. Бывает, законы меняются каждый день, не успеваем за ними бежать. Звоним, ответ могут сразу дать по телефону или тут же отправляют нормативный документ электронной почтой.

Цифра

В первом квартале 2018 года услуги на дому получили 15 647 человек. В стационарных учреждениях на социальном обслуживании находились 4 886 человек пожилого возраста и инвалидов.

Справка. В системе социальной поддержки населения Новосибирской области в настоящее время заняты около 10 500 сотрудников. Из них более 2 300 — социальные работники, 1 360 — медицинские работники, 270 — педагоги. В отделах пособий и социальных выплат трудятся 800 специалистов.