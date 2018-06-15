Глава региона поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником 

На прошлой неделе специалисты по добрым делам отметили профессиональный праздник, их поздравил врио губернатора Андрей Травников на торжественном собрании в музыкальном театре.
— Действительно, это профессия добрых дел. Очень хорошо, что сегодня этими добрыми делами занимаются многие общественные организации. Но соцработники — люди, для которых помощь другим — основная профессия, дело всей жизни. Это очень добрая и содержательная работа. Спасибо вам за это! — сказал Андрей Травников.
Руководитель региона отметил, что благодаря таким людям создана современная система, позволяющая любому гражданину, с какими бы проблемами он ни столкнулся, оставаться в активной жизни, участвовать в деятельности родного города, страны, добиваться чего-то и приносить пользу. Работникам социальной сферы Андрей Травников вручил почетные грамоты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности губернатора Новосибирской области. В целом в этом году 353 сотрудника социальной сферы удостоены наград от министерства труда и социального развития региона, Законодательного собрания Новосибирской области, Совета Федерации РФ.
На протяжении пяти лет регион лидирует среди субъектов РФ по такому важному показателю, как устройство детей-сирот в семьи. Ребята или возвращаются к родным, или их усыновляют, оформляют опеку и так далее.
В области действует единственная в Сибирском федеральном округе бесплатная автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них это возможность не только сесть за руль и легко передвигаться по городу, но и социализироваться в обществе.
Сохраняется стопроцентная доступность стационарного и надомного обслуживания для людей старшего поколения. Устранение социальной отчужденности людей преклонного возраста — одно из важных направлений социальной работы. Ведь это четверть общей численности населения.
В сфере занятости тоже свои победы: ежегодно при содействии госучреждений региона более 70 тысяч человек находят работу. Пять тысяч проходят профессиональное обучение востребованным профессиям, около четырех тысяч ежегодно открывают собственное дело при содействии служб занятости.
Комментарии
Оксана Ковалева, воспитатель стационарного отделения для несовершеннолетних, Барабинск:
— Недавно я задумалась над тем, почему занялась этой работой. И пришла к выводу, что исполнилась моя давняя мечта. В детстве хотела работать воспитателем, но потом цели изменились — окончила педагогический институт, работала в школе. Однажды так сложилось, что ушла работать в приют — там я уже 16 лет. В нашем приюте живут дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Их родителям дается шанс осознать свое поведение, измениться. Есть папы и мамы, которые действительно исправились и стараются наверстать упущенное в воспитании своих детей. К сожалению, не всегда так бывает, не все дети возвращаются в кровные семьи. Что касается нас, то мы стараемся дать этим детям тепло, ласку, нежность, которые они, возможно, недополучили от своих родных. Радуемся, когда спустя годы к нам приходят эти повзрослевшие дети со словами благодарности и даже с тортами. А иногда они возвращаются к нам уже сотрудниками, берут на себя такую же заботу, какую когда-то получили в приюте. Это для них не прошло бесследно.
Елена Абаимова, начальник отдела организации социального обслуживания администрации Здвинского района:
— Социальная сфера совершенствуется, появляются новые услуги. Сейчас мы развиваем волонтерство. Тех же детей, которые состоят на учете, мы привлекаем для помощи инвалидам, пожилым людям. Три года назад написали проект и выиграли грант Министерства региональной политики — 500 тысяч рублей. Поставили две теплицы, беседку, сайдингом обшили здание отделения милосердия. В первую очередь наша работа — жизнеустройство пожилых людей и инвалидов, которые нуждаются в полном обслуживании. У вас хорошее питание, уход. Мы живем в деревне, все относятся с добротой, пониманием к нашим подопечным. Также ведем патронаж семей, где родители злоупотребляют спиртным, ведут аморальный образ жизни. Предоставляем социальную помощь малообеспеченным семьям. К примеру, в этом году выдали средства на развитие личного подсобного хозяйства и пожарную безопасность.
Наталья Поддубная, социальный педагог социального реабилитационного центра «Снегири», Новосибирск:
— Наши подопечные — дети от 3 до 18 лет, которые нуждаются в социальной помощи, реабилитации и поддержке. Есть группа старших подростков, у которых конфликт с законом, есть ребятишки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — как правило, из семей, где решается вопрос о лишении родителей родительских прав. Всякое в нашей работе бывает, но мы все время побеждаем обстоятельства — когда находим детям приемные семьи, когда удается повлиять на кровных родителей и вернуть детей.
В центре работаю уже 15 лет. Прежде преподавала в школе, но после того как пришлось полгода поработать в детском доме, в школу не смогла вернуться. Искала работу, связанную с детьми, которым нужна такая помощь. Получаешь удовольствие от того, что кому-то нужен, что не просто учишь чему-то, а к тебе прислушиваются, и действительно ты помогаешь, влияешь, являешься тем маячком в жизни этих детей, на который они ориентируются. В этой сфере, наверное, работают особенные люди. Хотя педагоги — они везде педагоги, и это участие в жизни детей всегда необходимо.
Юрий Еремин, начальник отдела социального обслуживания населения администрации Каргатского района:
— Основная наша работа — пожилые люди, инвалиды, дети, малоимущие семьи и семьи, находящиеся в экстремальной жизненной ситуации. Дело это, конечно, непростое. Но мы справляемся. Постоянно сотрудничаем с коллегами из Убинского, Доволенского, Кочковского, Чулымского, Барабинского районов. Скажем, надо человека оформить в интернат — у нас в районе два учреждения милосердия, а в Убинке нет. Или в Чулыме есть детский реабилитационный центр, а у нас нет. Договариваемся, помогаем. Привлекаем волонтеров, есть свой волонтерский клуб. Из трудных семей к этой работе ребятишек приобщаем, чтобы приучались к труду. Хорошие средства выделяем на летний отдых детей, все трудовые лагеря на 99 процентов заполнены. Даем ребятишкам возможность отдохнуть и заработать. Спасибо профильному министерству региона — очень нас поддерживают. Бывает, законы меняются каждый день, не успеваем за ними бежать. Звоним, ответ могут сразу дать по телефону или тут же отправляют нормативный документ электронной почтой.
Цифра
В первом квартале 2018 года услуги на дому получили 15 647 человек. В стационарных учреждениях на социальном обслуживании находились 4 886 человек пожилого возраста и инвалидов.
Справка. В системе социальной поддержки населения Новосибирской области в настоящее время заняты около 10 500 сотрудников. Из них более 2 300 — социальные работники, 1 360 — медицинские работники, 270 — педагоги. В отделах пособий и социальных выплат трудятся 800 специалистов.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №24 от 13 июня 2018 года