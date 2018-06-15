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На пермских электричках для детей 7-10 лет ввели скидку 50%
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На пермских электричках для детей 7-10 лет ввели скидку 50% 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В «Пермской пригородной компании» сообщили о том, что с 16 июня по 31 августа для детей 7-10 лет вводится 50% скидка на разовые билеты.
Сейчас по краевому законодательству школьники оплачивают проезд в пригородном железнодорожном транспорте в полном объеме: льгота для учащихся действует только на абонементные проездные документы, приобретенные на срок не менее 15 дней с 1 сентября по 15 июня.
Расходы по предоставлению летней льготы на перевозку юных пассажиров, Пермская пригородная компания берет на себя.
Билет на электричку от Перми до Верещагино, к примеру, обойдётся родителям младших школьников в 104 рубля вместо 208. А до Кунгура — 90, вместо 180.
Чтобы получить скидку при покупке билета достаточно предъявить в кассу или кассиру-контролеру в вагоне электрички свидетельство о рождении ребенка (подойдет и копия документа, при этом его необходимо будет взять с собой в поездку). Билеты можно приобрести как на текущий день, так и предварительно, за 10 суток до отправления поезда.
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