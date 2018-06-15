На пермских электричках для детей 7-10 лет ввели скидку 50%

В «Пермской пригородной компании» сообщили о том, что с 16 июня по 31 августа для детей 7-10 лет вводится 50% скидка на разовые билеты.

Сейчас по краевому законодательству школьники оплачивают проезд в пригородном железнодорожном транспорте в полном объеме: льгота для учащихся действует только на абонементные проездные документы, приобретенные на срок не менее 15 дней с 1 сентября по 15 июня.

Расходы по предоставлению летней льготы на перевозку юных пассажиров, Пермская пригородная компания берет на себя.

Билет на электричку от Перми до Верещагино, к примеру, обойдётся родителям младших школьников в 104 рубля вместо 208. А до Кунгура — 90, вместо 180.

Чтобы получить скидку при покупке билета достаточно предъявить в кассу или кассиру-контролеру в вагоне электрички свидетельство о рождении ребенка (подойдет и копия документа, при этом его необходимо будет взять с собой в поездку). Билеты можно приобрести как на текущий день, так и предварительно, за 10 суток до отправления поезда.