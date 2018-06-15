Ещё
После отравления детей возбуждено дело на директора лагеря «Ласпи»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

После отравления детей возбуждено дело на директора лагеря «Ласпи» 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении директора детского оздоровительного лагеря «Ласпи», в котором отравились дети.
Отметим, что «Ласпи» могут открыть в конце июня. В настоящее время проводятся мероприятия, которые касаются дезинфекции лагеря, мероприятия, связанные с маркировкой кухонного инвентаря.
О том, что на директора лагеря завели уголовное дело сообщил вице-губернатор Юрий Кривов, пишет ИА SevastopolMedia.
«Все, что касается ответственности, есть возбужденное уголовное дело в отношении директора лагеря и есть поручение о проверке губернатора. Поэтому в начале следующей недели примем свои решения. Что касается следствия, судебных органов, если дойдет до суда, тогда это будет соответствующая ответственность», — отметил он.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Детсады Оренбуржья стали одними из лучших в стране Врачи Югры помогают ВИЧ-инфицированным родить здоровых детей Тюменские власти объяснили отсутствие ограждений на набережной, где погиб ребенок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура3
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Шутки в мультиках, которые поймут только взрослые
10 фильмов, которые будут держать вас в напряжении
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-ых, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение