После отравления детей возбуждено дело на директора лагеря «Ласпи»

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении директора детского оздоровительного лагеря «Ласпи», в котором отравились дети.

Отметим, что «Ласпи» могут открыть в конце июня. В настоящее время проводятся мероприятия, которые касаются дезинфекции лагеря, мероприятия, связанные с маркировкой кухонного инвентаря.

О том, что на директора лагеря завели уголовное дело сообщил вице-губернатор Юрий Кривов , пишет ИА SevastopolMedia.

«Все, что касается ответственности, есть возбужденное уголовное дело в отношении директора лагеря и есть поручение о проверке губернатора. Поэтому в начале следующей недели примем свои решения. Что касается следствия, судебных органов, если дойдет до суда, тогда это будет соответствующая ответственность», — отметил он.