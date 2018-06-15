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Более 500 юных приморцев обрели в этом году семью
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Более 500 юных приморцев обрели в этом году семью
Primpress
4 часа назад
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Primpress
Более 500 воспитанников центров содействия семейному устройству Приморья обрели родителей с начала года. Благодаря этому региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения, сократился до 1940 человек, сообщает PRIMPRESS.
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