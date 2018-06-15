В Югре у ВИЧ-положительных мам стали чаще рождаться здоровые дети

На днях главный врач окружного Центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец встретился с местными журналистами. Глава СПИД-центра поделился с представителями СМИ успехами в области работы с ВИЧ-положительными, беременными женщинами.

Специалистам центра удалось выработать безопасную схему лечения которая позволяет поддерживать иммунную систему матери и сберечь будущего малыша от страшного диагноза. Сейчас эта схема лечения доступна каждой пациентке, которая во время обратится в учреждение.

По словам Андрея Петровца, если женщина обратиться к специалистам центра на стадии планирования, то вероятность рождения здорового ребёнка очень высока. Но для этого необходимо строго следовать рекомендациям врача и не пропускать приём назначенных препаратов.

Кроме того, врачи запрещают таким пациенткам естественные роды и кормление грудью. Потому, что заболевание предается через кровь. Если женщина исполняет все рекомендации медиков, то шанс на рождение здорового ребёнка очень высок.

Эффективность этого метод подтверждает статистика. За 2 года в Югре заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 12%. Передача смертельной инфекции от матери к ребёнку так же снижается с каждым годом.

Однако, точно определить унаследовал ли ребёнок диагноз можно только по достижению ребёнком 1,5 лет.