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В Югре у ВИЧ-положительных мам стали чаще рождаться здоровые дети
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В Югре у ВИЧ-положительных мам стали чаще рождаться здоровые дети 

Уральский меридиан 49 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На днях главный врач окружного Центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец встретился с местными журналистами. Глава СПИД-центра поделился с представителями СМИ успехами в области работы с ВИЧ-положительными, беременными женщинами.
Специалистам центра удалось выработать безопасную схему лечения которая позволяет поддерживать иммунную систему матери и сберечь будущего малыша от страшного диагноза. Сейчас эта схема лечения доступна каждой пациентке, которая во время обратится в учреждение.
По словам Андрея Петровца, если женщина обратиться к специалистам центра на стадии планирования, то вероятность рождения здорового ребёнка очень высока. Но для этого необходимо строго следовать рекомендациям врача и не пропускать приём назначенных препаратов.
Кроме того, врачи запрещают таким пациенткам естественные роды и кормление грудью. Потому, что заболевание предается через кровь. Если женщина исполняет все рекомендации медиков, то шанс на рождение здорового ребёнка очень высок.
Эффективность этого метод подтверждает статистика. За 2 года в Югре заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 12%. Передача смертельной инфекции от матери к ребёнку так же снижается с каждым годом.
Однако, точно определить унаследовал ли ребёнок диагноз можно только по достижению ребёнком 1,5 лет.
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