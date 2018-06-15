«Московская смена»: летний лагерь в филиале «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский»

В серый дождливый денек в филиале «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (корп. 2014) детский лагерь в рамках программы «Московская смена 2018» живет веселой летней жизнью, ведь лето — это, прежде всего, каникулы!

Этот лагерь ребята не просто охотно посещают — сюда неудержимо рвутся мальчишки и девчонки, как в желанную среду обитания, в которой чувствуют себя комфортно и компанейские озорные фантазеры, и задумчивые любители неспешных интеллектуальных игр.

В небольшом, но с прекрасной вентиляцией зале разгорелась футбольная баталия. В перерыве запыхавшиеся ребята рассказали о себе.

— Почему ты выбрал этот лагерь, ведь живешь в 11 микрорайоне?

— Я здесь родился, — ответил восьмиклассник (или уже девятиклассник?) школы №853 Даниил Мартынов . — В Крюково живут мои друзья Руслан и Андрей. Они в прошлом году ходили в лагерь и позвали меня. Здесь все время что-нибудь интересное происходит.

— А вам что нравится в лагере?

— Все! — рассмеялись школьницы Аня, Алина и Маша. — Дома в дождь делать было бы нечего, а в лагере всегда найдется интересное занятие.

Пятиклассники Максим, Ваня, Ферди и второклассник Даня азартно гоняли мяч. Они не только спортом увлекаются, но и артистично исполняют сценки к праздничным мероприятиям. В Пушкинский день 6 июня Ферди сыграл самого Пушкина — с бакенбардами и в цилиндре, а девочки в кружевных шляпках изображали вдохновлявших поэта юных дам.

— Что нового появилось на проекте «Московская смена?

— Третий год у нас работает программа „Московская смена“, — рассказала сотрудник филиала „Крюково“ Татьяна Эристова. — Раньше мы организовывали досуг детей, но без питания. Сейчас бесплатное трехразовое питание нам предоставляет столовая МИЭТ. Еда свежеприготовленная, горячая, вкусная, соответствует возрастным нормам. Дети очень довольны. Поездки в столовую на общественном транспорте превращаются в увлекательные путешествия. К тому же в этом году на 1 час увеличилось время пребывания детей в смене: в 2017 году дети находились у нас до 18 часов, в этом году — до 19.

В этом году мы получили новые интересные игры, снаряжение для стрельбы из лука, баскетбольную корзину и многое другое. У нас весь день расписан по часам! Сейчас начнется интерактивная программа „Родина моя — Россия“. А в прошлые дни мы ездили в спорткомплекс „Космос“ на батуты, поедем туда еще в веревочный парк. За пределы нашего округа в период проведения ЧМ выезжать будет сложно, но мы и у себя найдем, чем заняться.

— Как вам удается удерживать интерес таких разновозрастных и разнохарактерных детей?

— На проекте сложился замечательный творческий коллектив. В период подготовки программы все вместе составляли план мероприятий с учетом возраста детей. Все специалисты понимают друг друга с полуслова: „А давайте устроим викторину!“ — „И используем краски!“ — „И костюмы приготовим!“ — просто море идей! Все горят желанием придумать для детей что-нибудь необычное. В первый день мы устроили „Тропу доверия“ — такие соревнования, в которых надо действовать в команде, узнавать друг друга и помогать товарищу.

Мы стараемся не только развлекать детей, но и увлекать их поиском интересных знаний, чтобы они узнавали новые факты известных событий, открывали для себя сферы интересов, о которых раньше не задумывались.

Ольга Темнова, мама второклассника Георгия дополнила рассказ своим мнением:

— Сын сам захотел пойти в лагерь, и я очень довольна его выбором. В музее скелет динозавра произвел на него огромное впечатление. Гоша увлекается шахматами, и здесь легко найти себе соперника.

— И можно посоветоваться с друзьями, как обращаться с домашним хомячком, чтобы он не кусался… — добавил Гоша.

— А мой Степа ходит в школьную футбольную секцию „Футбик“, и тоже сам попросился в лагерь, ведь здесь играют все! — сообщила Юлия Веселова, программист по образованию. — У меня пятеро детей, младшей дочке годик, и я сейчас не работаю. В июле мы улетаем по путевке на море, но благодаря лагерю Степа и в июне хорошо отдыхает, интересно и с пользой. Он очень ответственный товарищ, хорошо учится, играет в шахматы и заслужил серебряный значок ГТО. А еще мы ходим во Дворец творчества заниматься рисованием и на хор, а папа учит его играть на гитаре.