На Ямале проверили все детские пришкольные лагеря. Нарушений не выявлено

В этом году на Ямале в первую лагерную смену открылись для школьников 74 летних оздоровительных организации с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ. В них отдыхают в настоящее время 5 136 детей.

В ходе 1-й смены внеплановые проверки на соблюдение требований санитарного законодательства прошли во всех лагерях. На лабораторные исследования были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, готовой продукции.