На Ямале проверили все детские пришкольные лагеря. Нарушений не выявлено 

В этом году на Ямале в первую лагерную смену открылись для школьников 74 летних оздоровительных организации с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ. В них отдыхают в настоящее время 5 136 детей.
В ходе 1-й смены внеплановые проверки на соблюдение требований санитарного законодательства прошли во всех лагерях. На лабораторные исследования были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, готовой продукции.
«Исследовано 70 проб питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, 13 проб почвы по паразитологическим показателям, 81 проба пищевых продуктов на санитарно-химические показатели и микробиологические показатели, 44 пробы готовых блюд на санитарно-химические показатели, на качество термической обработки. Взято 358 смывов с объектов внешней среды. Большое внимание уделяется выполнению норм питания детей, посещающих летние оздоровительные организации. Было исследовано 87 проб на калорийность, 31 проба на вложение витамина С и 73 пробы на микробиологические показатели. Нарушений не выявлено», — отмечает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.