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«Находится в коме»: пермские врачи рассказали о состоянии ребёнка, выпавшего из окна пятого этажа
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«Находится в коме»: пермские врачи рассказали о состоянии ребёнка, выпавшего из окна пятого этажа 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Пятилетний ребёнок, выпавший с пятого этажа дома на улице Маршала Рыбалко, сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщают в краевом Минздраве. После происшествия малыш находится в отделении анестезиологии-реанимации Краевой детской клинической больницы под наблюдением специалистов. — Ребенок в тяжелом состоянии, в коме. Динамика стабильная, отек головного мозга сохраняется, осматривается всеми специалистами и получает необходимое лечение, — рассказали 59.ru в ведомстве. Случилось всё вечером 13 июня. Мальчик выпал из окна пятого этажа. По словам очевидцев, в момент ЧП он находился дома один, звал маму и папу. Полиция по факту инцидента проводит проверку.
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