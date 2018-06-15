«Находится в коме»: пермские врачи рассказали о состоянии ребёнка, выпавшего из окна пятого этажа

Пятилетний ребёнок, выпавший с пятого этажа дома на улице Маршала Рыбалко, сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщают в краевом Минздраве. После происшествия малыш находится в отделении анестезиологии-реанимации Краевой детской клинической больницы под наблюдением специалистов. — Ребенок в тяжелом состоянии, в коме. Динамика стабильная, отек головного мозга сохраняется, осматривается всеми специалистами и получает необходимое лечение, — рассказали 59.ru в ведомстве. Случилось всё вечером 13 июня. Мальчик выпал из окна пятого этажа. По словам очевидцев, в момент ЧП он находился дома один, звал маму и папу. Полиция по факту инцидента проводит проверку.