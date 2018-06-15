Московские врачи разработали методику диагностики детских инсультов

В Морозовской детской клинической больнице разработали уникальную скрининговую шкалу для ранней диагностики инсульта у детей.

Новым методом отныне будут пользоваться сотрудники «скорой помощи». По сути, это полное указание набора специфических симптомов, которые возникают у несовершеннолетних при остром нарушении мозгового кровообращения, сообщила руководитель Центра детского инсульта клиники Ирина Щедеркина. По ее словам, апробация шкалы завершится в конце года, после чего ее предложат для внедрения в регионах.

Фото: novosti-moskva.ru