Турнир Summer Kids Audi Golf Series пройдёт в «Ауди Центре Таганка»

17 июня в дилерском центре «Ауди Центр Таганка» состоится яркое мероприятие для детей и их родителей — мини-турнир по гольфу Summer Kids Audi Golf Series. Мероприятие пройдёт с 13 до 19 часов по адресу Михайловский проед д. 3, стр. 25.

Summer Kids Audi Golf Series объединит на одной площадке детей и взрослых. Каждый сможет найти что-то интересное для себя и своего ребенка: будь то любовь к автомобилям или игра в гольф. Для самых маленьких участников на площадке будут оборудованы несколько дорожек для детского гольфа, на которых с ними будут заниматься профессиональные тренеры и аниматоры.

Это отличный шанс приобщить детей к аристократическому спорту: профессиональные тренеры из ассоциации British PGA Professionals научат их правильно держать клюшку и помогут овладеть основными навыками игры в гольф. В ходе мероприятия пройдут состязания юных гольфистов, победители которых получат ценные призы от «Ауди Центра Таганка». Начинающие спортсмены получат сертификаты на бесплатное занятие в академии гольфа RNGC Junior Academy.

Гостей мероприятия также ждут: особые цены на весь модельный ряд Audi; большой выбор автомобилей в наличии; фуршет и вкусные комплименты для детей и взрослых; бонусы и подарки.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке http://event.audi-taganka.ru/. Мероприятие для детей 6-13 лет.