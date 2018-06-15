Два детских сада на 440 мест могут ввести в эксплуатацию в районе дер. Саларьево в 2019 г.

Саларьево в ТиНАО в 2019 г., сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«В районе дер. Саларьево, уч. 22/1 в ТиНАО в 2019 г. введут два детских сада в составе жилой застройки. На стройплощадке первого детского сада ведутся монолитные работы на уровне второго этажа. Этот детский сад запланировано открыть к началу учебного года, в августе 2019 г. На площадке второго садика идут работы нулевого цикла. Этот ДОУ намечен к вводу в конце 2019 г. Объекты возводятся за счет инвестора», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

Как уточнили в пресс-службе, детские сады рассчитаны на 220 детей каждый и расположены на территории строящегося жилого комплекса. В трехэтажных зданиях предусмотрены младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Групповые включают игровую, отделенную от спальни раздвижной перегородкой, спальню, раздевальную, буфет и туалет. Кроме того, предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, медблок, постирочная и другие.

«Детские сады будут полностью приспособлены для детей с ограниченными физическими возможностями. На прилегающей территории обустроят детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивные площадки и хозяйственно-бытовые площадки. Все зоны разделены по возрастным группам», — рассказали в пресс-службе.

О. Антосенко добавил, что к проверкам детских садов в районе дер. Саларьево привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Все нарушения застройщик устраняет в сроки, установленных в предписаниях.