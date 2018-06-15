В четверти свердловских летних лагерей нарушают санитарные нормы

Роспотребнадзор Свердловской области проверил работу 257 летних оздоровительных организаций. За две недели надзорных мероприятий выявили 337 нарушений санитарного законодательства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Всего на Среднем Урале первая смена началась в 1 027 детских летних лагерях, из них 66 — загородные, 937 — дневные, 22 — санаторно-оздоровительные.

Стоит напомнить, в начале июня в лагере «Сосновый» 64 человека отравились из-за грубых нарушений санитарных норм. Острой кишечной инфекцией детей и вожатых заразили повар и мойщица посуды: они нарушали правила обработки, дезинфекционный режим и не соблюдали личную гигиену.

Пострадавших госпитализировали в больницы Кушвы и Нижнего Тагила, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».